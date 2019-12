Didier van Cauwelaert parle de la bienveillance dans son dernier livre : "Une arme qui désarme"

Une bienveillance trouvée dans la maltraitance

FRANCE-ANIMALS-LITTERATURE-PRIZE - © FRANCOIS GUILLOT - AFP

Didier van Cauwelaert, auteur de nombreux romans dont "Un aller simple", lauréat du Goncourt en 1994, retrace dans ce nouveau livre une grande partie de son enfance et même les premières secondes de sa vie pour traiter de ce thème de la bienveillance.

La bienveillance je l'ai expérimentée très tôt grâce à la maltraitance subie.

L'auteur français d'origine belge raconte : "Je grandissais à Nice avec un nom belge imprononçable, pire avec sa prononciation à la française, en niçois cela signifiait chou vert. Comme je refusais de m'accoutumer à la couleur locale j'apprenais le flamand tout seul dans le dictionnaire Larousse. J'étais tout seul contre 20".

Sa situation l'a rapidement amené à utiliser "la bienveillance" :

Une arme qui désarme l'adversaire.

Cette arme qu'est la bienveillance, Didier relate le jour où il a commencé à l'utiliser : "J'ai commencé à écrire des romans à 8 ans. J'en parlais à des copains. Un jour, l'instituteur a la mauvaise idée de lancer : "souvent les écrivains c'est après la mort qu'ils accèdent à la gloire". Comme dans un jeu, 20 garçons me courraient après en me balançant des pierres à la figure en prétextant : "tu vas être célèbre plus tôt que prévu !". Une pierre me touche au crâne. Je tombe et je saigne et tous les gars se sauvent sauf celui qui m'avait touché et que je prenais pour mon meilleur copain".

Ce dernier se précipite sur lui en pleur, lui demande pardon et souhaite l'emmener à l'infirmerie.

"Je m'entends lui dire "casse-toi ou je te dénonce" J'avais mal, j'avais honte. Je n'avais pas envie de sa pitié, je voulais être seul. Je rentre chez moi en pissant le sang" complète-t-il.

Prétendant à sa mère la chute d'un pot de fleur tombé sur sa tête depuis balcon, il pense : "si je le dénonce, je vais arrêter un processus qui pourrait me rendre un copain tel qu'il était : sa prise de conscience, la demande pardon. Si tout à coup, on rentre dans la spirale des sanctions avec le renvoi etc. on n'en sortira pas. Je ne l'ai pas dénoncé".

Il avance :