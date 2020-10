Devenir son propre médecin, c'est possible : le docteur Frédéric Saldmann vous explique comment

Le Docteur Frédéric Saldmann pour son nouveau livre On n'est jamais mieux soigné que par soi-même. Nous avons tous envie d'être en bonne santé. C'est vital ! Le problème, c'est que nous n'avons pas toujours le temps ni les connaissances requises pour prendre correctement soin de notre organisme. Et si vous deveniez votre propre médecin ? Avec ce livre, c'est terminé de passer des heures en salle d'attente. Vous seriez votre docteur personnel, 24 heures sur 24 ! Avec ce livre, le poids, le stress, le sommeil et l'hygiène n'auront plus aucun secret pour vous ! Serez-vous à la hauteur ? Parviendrez-vous à devenir votre propre expert ?

Devenir son propre médecin avec le docteur Frédéric Saldmann - Extrait de Le 8/9 (199/260) -... Le Docteur Frédéric Saldmann pour son nouveau livre On n'est jamais mieux soigné que par soi-même. Nous avons tous envie d'être en bonne santé. C'est vital ! Le problème, c'est que nous n'avons pas toujours le temps ni les connaissances requises pour prendre correctement soin de notre organisme. Et si vous deveniez votre propre médecin ? Avec ce livre, c'est terminé de passer des heures en salle d'attente. Vous seriez votre docteur personnel, 24 heures sur 24 ! Avec ce livre, le poids, le stress, le sommeil et l'hygiène n'auront plus aucun secret pour vous ! Serez-vous à la hauteur ? Parviendrez-vous à devenir votre propre expert ?

"On n’est jamais mieux soigné que par soi-même", tel est le nom du roman du docteur Frédéric Saldmann. Ne faut-il vraiment plus aller voir son médecin ? L’auteur répond et livre plein de conseils dans Le 8/9, sur VivaCité. Nous avons tous envie d’être en bonne santé. Le problème, c’est que nous n’avons pas toujours le temps ni les connaissances requises pour prendre correctement soin de notre organisme. Et si vous deveniez votre propre médecin ? Avec ce livre, c’est terminé de passer des heures en salle d’attente. Vous seriez votre docteur personnel, 24 heures sur 24 ! Le poids, le stress, le sommeil et l’hygiène n’auront plus aucun secret pour vous promet le docteur Frédéric Saldmann. Voilà pour la théorie, sauf qu’en pratique le concept a de quoi refroidir certains… Faut-il vraiment se passer de son médecin ? "Non" répond bien évidemment le docteur Saldmann. "La meilleure médecine du monde, c’est la médecine préventive, explique-t-il. Et on le voit avec l’actualité, ceux qui ont un bon système immunitaire ont toutes les chances de passer à travers de cette pandémie. On commence à vieillir à 26 ans. Plus on avance en âge, plus notre immunité diminue et il n’y a pas de médicament pour l’augmenter." Renforcer son immunité, voilà tout l’enjeu de ce livre et vous verrez que tout est une question de mode de vie : "La meilleure façon d’éviter d’être malade, c’est en devenant l’artisan de sa santé." Cela commence par l’alimentation et plus particulièrement le jeûne séquentiel.

Le jeûne séquentiel, pourquoi c’est essentiel ? Devenir son propre médecin, c'est possible : le docteur Frédéric Saldmann vous explique comment - © erdikocak - Getty Images A adopter s’il n’y a pas de contre-indication de votre médecin traitant, le jeûne séquentiel consiste à ne pas manger pendant 14h à 16h par jour, tous les jours. "Vous sautez le repas que vous voulez, par exemple". Vous pouvez bien sûr boire de l’eau et des tisanes mais sans sucre et édulcorant, ajoute le docteur. Pour comprendre le phénomène, cela se passe dans notre ADN : "A chaque seconde, le corps produit 20 millions de cellules qui remplacent les cellules usées ou mortes, et le risque d’erreur de copie qui donne lieu a des cancers, par exemple, augmente avec l’âge. Quand on fait ce jeûne, on renforce son ADN, on a le teint plus clair, on est plus tonique, on a moins d’allergies, d’asthme et de rhumatisme… On lutte contre notre obsolescence programmée, on laisse au corps le temps de se régénérer." "C’est une vraie cure de jouvence" Que de bénéfices pour notre santé puisque le jeûne fait grimper l’immunité et fait gagner de l’énergie. Le jeûne n’a pas pour but de faire maigrir mais de redynamiser son corps. "Arrêtez de vous mettre à table si vous n’avez pas faim. Écoutez avec bon sens les signaux de votre corps" conseille le médecin.

Des bons gestes au quotidien Devenir son propre médecin, c'est possible : le docteur Frédéric Saldmann vous explique comment - © Witthaya Prasongsin - Getty Images Toujours dans un souci d’immunité, le médecin nous parle aussi des centaines de petits gestes d’hygiène qui feront qu’on sera moins souvent malade. Il y a bien entendu l’incontournable lavage des mains mais pas que… Pensez en effet à baisser le couvercle des toilettes lorsque vous tirez la chasse d’eau ! Le docteur Saldmann explique pourquoi : une étude scientifique a montré que lorsqu’on laisse le couvercle ouvert, il y a 30% d’infections ORL respiratoire en plus par an à cause de l’effet aérosol. "Vous avez des bactéries et virus plein les murs, plein les carrelages, plein la gorge plein les poumons." Il n’est pas trop tard pour adopter de bons gestes pour votre santé ! "C’est pour cela que toutes les personnes qui lisent le livre changent des choses dans leur vie parce que simplement c’est facile à faire et on est moins souvent malade." conclut l’auteur. Du lundi au vendredi, retrouvez l’invité du jour dans Le 8/9 à suivre sur VivaCité et en télé sur La Une. Pour connaître le programme de la semaine, c’est par ici.