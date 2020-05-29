Comme tous les vendredis dans le 8/9 notre Jean-Luc Fonck national nous propose une nouvelle composition musicale dont lui seul connaît les tenants et aboutissants. Ses nombreuses mimiques nous font toujours aussi rire.
Ce vendredi 29 mai, notre Jean-Luc Fonck, nous propose un Rock And Roll car c'est le seule truc qu'il trouve drôle : "Deux Doigts Deux Cordes" : la chanson de Jean-Luc avec quatre mots imposés : Cornichon , Arrosoir, Chauve, gaufres. Ecoutez plutôt.
Les paroles de Deux Doigts Deux Cordes
QUAND PARFOIS JE ME SENS UN PEU NEU NEU
COMME UN LAPIN QUI A PERDU SES OEUFS
QUAND MA VOITURE EST EN PANNE DE COURANT
SANS MARCHE AVANT JE’N’S’RAI PAS A MARCHE A TEMPS
QUAND LE VERRE A MOITIE PLEIN EST A MOITIE VIDE
QUAND JE VOIS MON CORPS D’ATHLETE COUVERT DE RIDES
QUAND L’ETOILE POLAIRE EST DERRIERE LES ROIS MAGES
ET QUE LA METEO ANNONCE DES - ORAGES
LE SEUL TRUC QUE JE TROUVE DROLE
C’EST DE CHANTER DU ROCK AND ROLL
JE JOUE DE LA GUITARE DEUX DOIGTS DEUX CORDES
DEUX DOIGTS DEUX CORDES
JE JOUE DE LA GUITARE DEUX DOIGTS DEUX CORDES
DEUX DOIGTS DEUX CORDES
QUAND PARFOIS JE ME TROUVE UN PEU CORNICHON
COMME UN ARROSOIR DANS UN BASSIN DE NATATION
ALORS JE PRENDS MA GUITARE A DEUX MAINS
ET PIF PAF POUF FINI LE CHAGRIN
NON NON NON ELVIS N’EST PAS MORT
IL EST SUR UNE ILE AVEC GARCIMORE
ILS MANGENT DES GAUFRES TOUS LES SOIRS A VINGT HEURES
CHAUVE LE LUNDI, ILS VONT CHEZ LE COIFFEUR
LE SEUL TRUC QUE JE TROUVE DROLE
C’EST DE CHANTER DU ROCK AND ROLL
JE JOUE DE LA GUITARE DEUX DOIGTS DEUX CORDES
DEUX DOIGTS DEUX CORDES
JE JOUE DE LA GUITARE DEUX DOIGTS DEUX CORDES
DEUX DOIGTS DEUX CORDES
LA NUIT QUAND JE SUIS SEUL AVEC MON OREILLER
QUAND JE LUI CHANTE DES CHANSONS YE YE
CA NOUS FAIT RIGOLER, CETTE MUSIQUE D’ENFANTS DE CHOEUR
PARCE QUE MON OREILLER ET MOI ON EST DES ROCKEURS
LE SEUL TRUC QU’ON TROUVE DROLE
C’EST DE CHANTER DU ROCK AND ROLL
JE JOUE DE LA GUITARE DEUX DOIGTS DEUX CORDES
DEUX DOIGTS DEUX CORDES
JE JOUE DE LA GUITARE DEUX DOIGTS DEUX CORDES
DEUX DOIGTS DEUX CORDES
JE JOUE DE LA GUITARE DEUX DOIGTS DEUX CORDES
DEUX DOIGTS DEUX CORDES
JE JOUE DE LA GUITARE DEUX DOIGTS DEUX CORDES
DEUX DOIGTS DEUX CORDES
Retrouvez Stellla en concert
Si les concerts peuvent reprendre à la normale, vous retrouverez Jean-Luc Fonck et Sttellla dans leur Carabistour :
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