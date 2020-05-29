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Deux Doigts Deux Cordes : La chanson de Jean-Luc

Comme tous les vendredis dans le 8/9 notre Jean-Luc Fonck national nous propose une nouvelle composition musicale dont lui seul connaît les tenants et aboutissants. Ses nombreuses mimiques nous font toujours aussi rire.

Ce vendredi 29 mai, notre Jean-Luc Fonck, nous propose un Rock And Roll car c'est le seule truc qu'il trouve drôle : "Deux Doigts Deux Cordes" : la chanson de Jean-Luc avec quatre mots imposés : Cornichon , Arrosoir, Chauve, gaufres. Ecoutez plutôt.

Les paroles de Deux Doigts Deux Cordes

 

QUAND PARFOIS JE ME SENS UN PEU NEU NEU

COMME UN LAPIN QUI A PERDU SES OEUFS

QUAND  MA VOITURE EST EN PANNE DE COURANT

SANS MARCHE AVANT JE’N’S’RAI PAS A MARCHE A TEMPS

 

QUAND LE VERRE A MOITIE PLEIN EST A MOITIE VIDE

QUAND JE VOIS MON CORPS D’ATHLETE COUVERT DE RIDES

QUAND L’ETOILE POLAIRE EST DERRIERE LES ROIS MAGES

ET QUE LA METEO ANNONCE DES - ORAGES

 

LE SEUL TRUC QUE JE TROUVE DROLE

C’EST DE CHANTER DU ROCK AND ROLL

 

JE JOUE DE LA GUITARE DEUX DOIGTS DEUX CORDES

DEUX DOIGTS DEUX CORDES

JE JOUE DE LA GUITARE DEUX DOIGTS DEUX CORDES

DEUX DOIGTS DEUX CORDES

 

QUAND PARFOIS JE ME TROUVE UN PEU CORNICHON

COMME UN ARROSOIR DANS UN BASSIN DE NATATION

ALORS JE PRENDS MA GUITARE A DEUX MAINS

ET PIF PAF POUF FINI LE CHAGRIN

 

NON NON NON ELVIS N’EST PAS MORT

IL EST SUR UNE ILE AVEC GARCIMORE

ILS MANGENT DES GAUFRES  TOUS LES SOIRS A VINGT HEURES

CHAUVE LE LUNDI, ILS VONT CHEZ LE COIFFEUR

 

LE SEUL TRUC QUE JE TROUVE DROLE

C’EST DE CHANTER DU ROCK AND ROLL

 

JE JOUE DE LA GUITARE DEUX DOIGTS DEUX CORDES

DEUX DOIGTS DEUX CORDES

JE JOUE DE LA GUITARE DEUX DOIGTS DEUX CORDES

DEUX DOIGTS DEUX CORDES

 

LA NUIT QUAND JE SUIS SEUL AVEC MON OREILLER

QUAND JE LUI CHANTE DES CHANSONS YE YE

CA NOUS FAIT RIGOLER, CETTE MUSIQUE D’ENFANTS DE CHOEUR

PARCE QUE MON OREILLER ET MOI ON EST DES ROCKEURS

 

LE SEUL TRUC QU’ON TROUVE DROLE

C’EST DE CHANTER DU ROCK AND ROLL

 

JE JOUE DE LA GUITARE DEUX DOIGTS DEUX CORDES

DEUX DOIGTS DEUX CORDES

JE JOUE DE LA GUITARE DEUX DOIGTS DEUX CORDES

DEUX DOIGTS DEUX CORDES

 

JE JOUE DE LA GUITARE DEUX DOIGTS DEUX CORDES

DEUX DOIGTS DEUX CORDES

JE JOUE DE LA GUITARE DEUX DOIGTS DEUX CORDES

DEUX DOIGTS DEUX CORDES

 

 

Retrouvez Stellla en concert

Si les concerts peuvent reprendre à la normale, vous retrouverez Jean-Luc Fonck et Sttellla dans leur Carabistour :

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