Comme tous les jeudis dans le 8/9, David Jeanmotte notre expert bien-être nous propose ses conseils et astuces. Ce matin il est question de détox et de remède grand-mère.

Les conseils de David Jenmotte

Détoxification : les conseils bien-être de David Jeanmotte - © mikroman6 - Getty Images

Un remède pour vous débarrasser des toxines qui vous ballonnent et vous grossissent.

Les toxines s’accumulent et finissent par se manifester au travers de différents maux tels que les ballonnements, la prise de poids, une peau irritée ou qui présente des problèmes dermatologiques, des maux de tête, de la fatigue et des insomnies, un déséquilibre du cycle menstruel, de l’irritabilité ou encore la dépression. Ainsi, on ne les veut définitivement pas dans notre organisme, mais il est difficile de les éviter, car elles sont dans ce qu’on absorbe, dans l’air qu’on respire, dans le tabac que nous fumons et dans l’alcool. Et bien sûr, un manque de sommeil ou une période stressante n’aident pas.

Pour éviter les excès de toxines qui pourraient nuire aux organes et causer un stockage de graisse ainsi que d’autres problèmes mentionnés plus tôt, il convient de suivre ces quelques conseils : Buvez assez d’eau. Cela aidera à éliminer les toxines. Mangez bien. Une alimentation saine et très variée est cruciale. On oublie donc le sucre, le gras et le sel en excès ainsi que les aliments industriels et les fast-food.

Faites de l'exercice (à hauteur de 30minutes par jour si possible). La sueur aide à éliminer quelques toxines.

Consommez des aliments détox (riches en antioxydants et bons pour détoxifier l’organisme) : ail, betterave, cannelle, céleri, citron, coriandre, gingembre, menthe, pamplemousse, persil, poivre… Le corps sait s’auto-nettoyer, mais vous pouvez l'aider.