Desserts aux fruits de saison : Les recettes faciles à réaliser de Leslie en Cuisine

Leslie, notre chroniqueuse culinaire nous explique que c’est hyper simple : prenez de la poudre d’amande , des jaunes d’œuf, du sucre, du mascarpone et de la crème battue. On mélange tout et on vient napper sur les fruits, préalablement nettoyer et mis dans un petit plat à gratin .

Deuxième recette ultra-simple à réaliser et qui a fait l’unanimité sur le plateau dans le 8/9 continue : ici Leslie a choisi des abricots . On va les couper en 2, les faire revenir à feux doux dans une poêle avec un peu de beurre. Quand ils sont cuits et que vous avez un peu de sucs de cuisson, vous pouvez déglacer avec un peu de muscat , ou du sirop de lavande … "On sert ça avec une boule de glace vanille, quelques pistaches concassées et vous avez un dessert rapide et très gourmand".

La fameuse tarte rustique

3e et dernière proposition de recette : la fameuse tarte rustique que vous avez peut-être vu passer sur Instagram.

"C’est une tarte où on ne se prend pas la tête à devoir la foncer" entame Leslie. On prépare son sablage avec de la farine, un peu de sel, du beurre, un peu de sucre, et de l’eau bien froide. On forme une boule, on l’aplatit et on la réserve une heure au frigo recouverte d’un film plastique. On prend ensuite les fruits de son choix, cerises, groseilles à maquereau, on l’enrobe de sucre et d’un peu de jus de citron et on vient les déposer au centre de la pâte. "On referme les bords grossièrement dessus et on enfourne chaleur tournante durant 30 à 35 minutes". Ce que Leslie adore faire, c’est déposer une belle cuillère de crème battue sur le morceau de tarte au moment de servir. Découvrez la recette Tarte Rustique – La recette de Leslie en Cuisine