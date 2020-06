Comme tous les mercredis dans Le 8/9 on parle cinéma avec Cathy Immelen. On le rappelle : réouverture des cinémas mercredis prochain ! Ce jeudi matin, Cathy, évoque les grands films qui ressortent en salles mais aussi l'excellente programmation de l'été sur nos chaînes.

Les conseils de Cathy Des grands films font leur retour au cinéma! - © Tous droits réservés On évoque tout d’abord le 15 juillet : ressortie d’un des films préférés de notre chroniqueuse : Inception de Christopher Nolan ! Christopher Nolan qui fera l’événement fin juillet avec son film très attendu : Tenet avec Robert Pattinson. En attendant, on peut donc se refaire Le chef d’œuvre Inception : le film fête ses 10 ans cette année. Cathy nous rappelle que c’est un thriller/film de science-fiction psychologique, drame métaphysique aussi avec Leonardo Di caprio et Marion Cotillard ou encore Michael Caine.

Le film explore la frontière entre rêves et réalités avec l’histoires d’espions qui se glissent dans les rêves. En gros. Ce film c’est une claque : visuellement, la ville de Paris qui se plie, des effets façon Matrix de distorsion du temps. Niveau scénario : c’est complexe mais passionnant ! Des rêves, dans les rêves, prise de tête mais dans le bon sens du terme ! Un film qui retourne le cerveau ! Inception (VF) - 24/06/2020 Dom Cobb est un voleur expérimenté,– le meilleur qui soit dans l'art périlleux de l'extraction: sa spécialité consiste à s'approprier les secrets les plus précieux d'un individu, enfouis au plus profond de son subconscient, pendant qu'il rêve et que son esprit est particulièrement vulnérable. Très recherché pour ses talents dans l'univers trouble de l'espionnage industriel, Cobb est aussi devenu un fugitif traqué dans le monde entier qui a perdu tout ce qui lui est cher. Mais une ultime mission pourrait lui permettre de retrouver sa vie d'avant – à condition qu'il puisse accomplir l'impossible: l'inception. Au lieu de subtiliser un rêve, Cobb et son équipe doivent faire l'inverse: implanter une idée dans l'esprit d'un individu. S'ils y parviennent, il pourrait s'agir du crime parfait. © 2010 Warner Bros. Entertainment Inc. and Legendary Pictures.All rights reserved.

Mais aussi... le 29 juillet, sortie de la version restaurée de La leçon de piano de Jane Campion… Palme d’or en 1993… l’unique palme d’or remportée par une femme. Une histoire d’amour terriblement tragique entre Holly Hunter et Harvey Keitel… quelle merveilleuse idée que de le ressortir sur grand écran ! Découvrez la bande annonce sur Auvio.

Initiative du groupe Kinépolis Des grands films font leur retour au cinéma! - © Tous droits réservés Notre madame cinéma a également envie de souligner la bonne idée du groupe Kinépolis qui va ressortir des grand grands films récents qui se savourent sur grand écran : La la land, Interstellar, Bohemian Rhapsody, RocketMan, 1917, Dunkerke, Le Joker, ou encore Parasite…. Cathy, trouve ça très malin, car oui, "on a regardé des films pendant le confinement : à la tv, en dvd, en streaming mais c’est la salle qui nous manque, c’est de s’en prendre plein les yeux qui nous manque !" D’autant plus qu’on parle vraiment là, de cinéma de toute toute grande qualité ! "Si vous les aviez loupés au moment de leur sortie : faut pas rater l’occasion de les voir dans les meilleures conditions possibles".

Programmation estivale aussi sur les antennes de la RTBF Notre chroniqueuse ciné poursuit en donnant un avant-goût de ce qui vous attend en matière de cinéma à la RTBF, quelques infos inédites ! Sur La Une : Toujours la séance VIP du lundi avec des films populaires, des films pop-corn : L’extra-ordinaire voyage du Fakir : c’est une adaptation du best-seller : L’extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikéa. Avec Bérénice Béjo, film familial et feel-good, message de tolérance sous la forme d’une comédie musicale De plus belle comédie romantique avec Florence Foresti et Matthieu Kassovitz. Foresti incarne une femme qui se remet d’un cancer et qui n’a plus du tout confiance en elle. La danse va l’aider à retrouver sa féminité. "Préparez vos mouchoirs !" Toujours dans les séances VIP du lundi : Les grands esprits avec Denis Podalydes et Lea Drucker. L’histoire d’un prof de lettres d’un lycée prestigieux qui fait le malin face à une représentante de l’éducation nationale en disant que pour réduire les inégalités : il faudrait envoyer dans les " écoles " dites difficiles, des profs plus expérimentés. Il va être pris au mot et se retrouver dans un lycée de banlieue. Un film drôle et tendre, assez prévisible et en même temps où rigole à la fois des élèves et des profs.