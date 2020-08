Des frissons : Charles reprend "No Time to Die" de Billie Eilish et joue "Wasted Time"

Charles était l'invitée du 8/9 ce 11 août. L'ancienne gagnante de The Voice Belgique a repris No Time to Die de Billie Eilish et a interprété son premier single, Wasted Time.

Charles est le nom d'artiste de la dernière gagnante de The Voice Belgique, Charlotte Foret. Avec Wasted Time, la chanteuse de 19 ans dresse un récit autobiographique des nuits de sa génération. Tout comme elle, ce single est un clair-obscur : mélancolique et enjoué, doux et corrosif. Charlotte a co-écrit et co-composé ce premier single avec Nina Sampermans et Wouter Hardy, le producteur néerlandais de Duncan Laurence, vainqueur de l'Eurovision 2019. Son nom d'artiste est un hommage au prénom de son grand-père paternel, premier soutien dans sa passion pour la musique depuis son plus jeune âge.