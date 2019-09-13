"Démarre la Toyota", la ballade vrombissante de Jean-Luc Fonck !

Cette semaine, c’est face à Jean-Baptiste Géguanqui, la voix de Johnny, que Jean-Luc Fonck a mis l’ambiance sur le plateau du 8/9… Découvrez sa nouvelle composition "Démarre la Toyota". Les quatre mots imposés sont "météo", "espoir", "encumule", mot inventé par Jean-Luc, et "vérité".
Les paroles
C’EST UNE HISTOIRE QUI DATE D’IL Y A SUPER LONGTEMPS
AVANT MEME LA NAISSANCE DE JEANNE CALMENT
AVANT QUE LE MONSTRE DU LOCH NESS NAISSE
PAS DE GSM, PAS DE GPS
TOUT L’MONDE ETAIT LA, MALGRE LA METEO
LES PETITS, LES GROS, LES PETITS GROS
POUR LE REPAS ANNUEL QU’ON FAISAIT TOUS LES MOIS
CHAQUE SEMAINE AU MEME ENDROIT
DEMARRE LA TOYOTA, NATACHA
DEMARRE LA COCCINELLE ISABELLE
DEMARRE LA SUZUKI NATHALIE
DEMARRE LA BMW OUAIS OUAIS
A QUOI SERT L’ESPOIR DANS UN CORBILLARD ?
A QUOI SERT LA LUMIERE QUAND IL NE FAIT PAS NOIR ?
PARFOIS ON SE RETROUVE DANS DES SITUATIONS RIDICULES
L’ENCUMULE ENTRE DEUX ENCHAISEMULES
QUI EST VENU EN PREMIER ? LA CERISE OU LE GATEAU ?
SAURA T’ON LA VERITE VERY TARD, VERY TOT ?
TOUTES CES QUESTIONS QU’ON SE POSE QU’ON AURA PAS LA REPONSE
C’EST POUR CA QUE JE SUIS DES COURS D’AUTO-DEFONCE
DEMARRE LA TOYOTA, NATACHA
DEMARRE LA COCCINELLE ISABELLE
DEMARRE LA SUZUKI NATHALIE
DEMARRE LA BMW OUAIS OUAIS
LA VIE EST COMME UNE AUTOROUTE QUI NE MENE A RIEN
BEAUCOUP DE NIDS DE POULE, MAIS JAMAIS DE POUSSIN
C’EST COMME UN ANTI-VOL POUR HELICOPTERES
CA SERT A RIEN… ALORS… CAMEMBERT
LA VIE EST COMME UN VELO ELECTRIQUE A VAPEUR
COMME UN TAILLEUR ABSENT QUAND IL EST AILLEURS
AU SUD Y’A LES WALLONS, AU NORD IL Y’A LES FLAMINS
MAIS TOUT LE MONDE EST A L’OUEST ET CA C’EST BIEN
DEMARRE LA CHEVROLET, CHLOE
DEMARRE LA YARIS, ALICE
DEMARRE LA FERRARI, VALERIE
DEMARRE LA BMW OUAIS OUAIS
DEMARRE LA TOYOTA, NATACHA
DEMARRE LA COCCINELLE ISABELLE
DEMARRE LA SUZUKI NATHALIE
DEMARRE LA BMW OUAIS OUAIS
Le Carabistour de Sttellla : les prochaines dates de concerts
14/09/2019 – La Louvière : rendez-vous Place Maugrétout dès 19h30.
20/09/2019 – Nivelles
21/09/2019 – Andenne
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