Le 8/9

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"Démarre la Toyota", la ballade vrombissante de Jean-Luc Fonck !

Cette semaine, c’est face à Jean-Baptiste Géguanqui, la voix de Johnny, que Jean-Luc Fonck a mis l’ambiance sur le plateau du 8/9… Découvrez sa nouvelle composition "Démarre la Toyota". Les quatre mots imposés sont "météo", "espoir", "encumule", mot inventé par Jean-Luc, et "vérité".

Les paroles

C’EST UNE HISTOIRE QUI DATE D’IL Y A SUPER LONGTEMPS

AVANT MEME LA NAISSANCE DE JEANNE CALMENT

AVANT QUE LE MONSTRE DU LOCH NESS NAISSE

PAS DE GSM, PAS DE GPS

TOUT L’MONDE ETAIT LA, MALGRE LA METEO

LES PETITS, LES GROS, LES PETITS GROS

POUR LE REPAS ANNUEL QU’ON FAISAIT TOUS LES MOIS

CHAQUE SEMAINE AU MEME ENDROIT

 

DEMARRE LA TOYOTA, NATACHA

DEMARRE LA COCCINELLE ISABELLE

DEMARRE LA SUZUKI NATHALIE

DEMARRE LA BMW OUAIS OUAIS

 

A QUOI SERT L’ESPOIR DANS UN CORBILLARD ?

A QUOI SERT LA LUMIERE QUAND IL NE FAIT PAS NOIR ?

PARFOIS ON SE RETROUVE DANS DES SITUATIONS RIDICULES

L’ENCUMULE ENTRE DEUX ENCHAISEMULES

QUI EST VENU EN PREMIER ? LA CERISE OU LE GATEAU ?

SAURA T’ON LA VERITE VERY TARD, VERY TOT ?

TOUTES CES QUESTIONS QU’ON SE POSE QU’ON AURA PAS LA REPONSE

C’EST POUR CA QUE JE SUIS DES COURS D’AUTO-DEFONCE

 

DEMARRE LA TOYOTA, NATACHA

DEMARRE LA COCCINELLE ISABELLE

DEMARRE LA SUZUKI NATHALIE

DEMARRE LA BMW OUAIS OUAIS

 

LA VIE EST COMME UNE AUTOROUTE QUI NE MENE A RIEN

BEAUCOUP DE NIDS DE POULE, MAIS JAMAIS DE POUSSIN

C’EST COMME UN ANTI-VOL POUR HELICOPTERES

CA SERT A RIEN… ALORS… CAMEMBERT

LA VIE EST COMME UN VELO ELECTRIQUE A VAPEUR

COMME UN TAILLEUR ABSENT QUAND IL EST AILLEURS

AU SUD Y’A LES WALLONS, AU NORD IL Y’A LES FLAMINS

MAIS TOUT LE MONDE EST A L’OUEST ET CA C’EST BIEN

 

DEMARRE LA CHEVROLET, CHLOE

DEMARRE LA YARIS, ALICE

DEMARRE LA FERRARI, VALERIE

DEMARRE LA BMW OUAIS OUAIS

 

DEMARRE LA TOYOTA, NATACHA

DEMARRE LA COCCINELLE ISABELLE

DEMARRE LA SUZUKI NATHALIE

DEMARRE LA BMW OUAIS OUAIS

Le Carabistour de Sttellla : les prochaines dates de concerts

14/09/2019 – La Louvière : rendez-vous Place Maugrétout dès 19h30.

20/09/2019 – Nivelles

21/09/2019 – Andenne

Plus d’infos sur www.sttellla.be

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