Delta toujours en forme, reprend un célèbre tube de Louise Attaque et joue son dernier single en live

Le duo prépare actuellement un second album qui sortira le 1er octobre. Après les succès de Comme tu donnes et de Nirvana , Delta vous présente un 3ème extrait : En fait. Un titre dans lequel Julien et Benoît invitent à se focaliser sur ce qui nous rassemble plutôt que sur les choses qui nous divisent.

Le duo belge composé de Benoît Leclercq et Julien Joris sortait son premier album il y a trois ans avec quelques succès radio : À ciel ouvert, Héréditaire ou encore En visant la lune. Les deux artistes ont également écrit et composé pour d’autres artistes comme Amir et Florent Pagny .

Et ce qui rassemble Delta et son public, ce sont les concerts ! Le groupe bruxellois sera en concert le 19 juillet aux Belgofolies de Spa, le 27 août aux Nuits Solidaires à Namur, le 4 septembre au Feel Good Festival à Aywaille et enfin le 14 mai, pour la première fois au Cirque Royal à Bruxelles.

Delta s’est auparavant distingué lors de la Fête de l’Iris en jouant un live à l’Hôtel Métropole, diffusé sur Auvio.

En prévision de leurs prochains concerts devant du public, et de leur futur second album, les deux musiciens belges se sont produits en live acoustique dans Le 8/9. Ils ont profité de l’occasion pour reprendre la chanson d’un groupe de folk rock francophone proche de leur univers : Ton invitation de Louise Attaque, une chanson qui figurait sur l’album éponyme de la formation française emmenée par Gaëtan Roussel, paru en 1997. Malgré l’heure matinale toujours redoutée par les artistes, Benoît et Julien, accompagnés de leurs fidèles guitares, ont une fois de plus offert un moment riche en harmonie, tout en chantant le refrain à l’unisson.

Dans Le 8-9 continue, le groupe a interprété son nouveau single, En fait, que vous retrouverez sur leur prochain album studio dès le 1er octobre.