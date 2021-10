Delta sort son deuxième album et joue le single rassembleur "En fait"

Le groupe de musique belge Delta était invité dans Le 8/9 pour présenter son nouvel album Genre Humain sorti ce 1er octobre. La formation bruxelloise a profité de son passage pour interpréter le 3e single de ce disque : En fait. Le duo belge composé de Benoît Leclercq et Julien Joris sortait son premier album il y a trois ans avec quelques succès radio : À ciel ouvert, Héréditaire ou encore En visant la lune. Les deux artistes ont également écrit et composé pour d’autres artistes comme Amir et Florent Pagny et ont signé presque tous les titres du prochain album de Mustii. Après le triomphe du rayonnant Comme tu donnes et de l’engagé mais euphorisant Nirvana, Delta vous a récemment présenté un 3ème extrait : En fait. Julien et Benoît invitent dans ce titre à se concentrer sur ce qui nous rassemble plutôt que sur ce qui nous divise.

Le sens de la mélodie

Genre Humain confirme tout le bien que les médias pensaient déjà de Delta. Les singles de ce nouvel album ont connu leur succès en radio et les autres plages sont tout aussi entêtantes au niveau des mélodies. ►►► À lire aussi : Soprano annonce un événement "spécial en Belgique" ! Cette capacité à construire des titres accrocheurs, Benoît Leclercq l’explique par un travail acharné mais pas uniquement. "On essaie d’être toujours instinctif par rapport à nos chansons. Je pense donc que cela se ressent. Dans nos mélodies, on vient de Coldplay, des Beatles, forcément il y a ce côté un peu catchy, qui reste en tête" constate-t-il tout en précisant : "Mais après parfois on se plante, il y a des chansons qu’on ne garde pas sur l’album. On en écrit beaucoup pour garder on espère les meilleures".

Un groupe qui a d’abord chanté en anglais

Un sens aigu de la mélodie certes, mais celles-ci fonctionnent aussi car Delta chante en français, un avantage pour séduire le public francophone, au point d’être comparé aux Fréro Delavega par les médias français. Les deux Bruxellois avaient pourtant commencé à chanter en anglais ensemble dans un groupe avant même la naissance du projet Delta. "À un moment on s’est dit que ce n’était pas notre langue maternelle, donc on va chanter quelque chose sans se poser la question de la prononciation, et cela nous a fait du bien de passer en français. On est plus honnête (avec le français) mais tu ne peux plus te cacher derrière la langue anglaise : tes mots sont directement compris. Au début c’est donc un peu particulier parce que tu ne peux pas dire n’importe quoi" confie Benoît.

Une dimension plus rock sur scène

La sortie de Genre Humain coïncide parfaitement avec l’assouplissement des mesures pour les salles de concerts et de spectacles. Outre un showcase sans public à l’Hôtel Métropole pour la Fête de l’Iris, le groupe n’a en effet plus foulé la scène depuis de nombreux mois. Delta sera notamment en concert au Cirque Royal le 14 mai 2022, l’occasion de profiter des bonnes ondes diffusées dans ce nouvel album, d’autant plus qu’en concert, Benoît et Julien sont assistés par d’autres musiciens dont un batteur, ce qui donne une allure plus rock à leurs morceaux. "On est des enfants de la scène : Julien et moi on a commencé à travailler ensemble en écumant tous les bars de Bruxelles. Sur scène il y a donc encore une autre dimension avec plus d’énergie" promet Benoît Leclercq. Les deux compères vous laissent déjà un avant-goût avec une version acoustique d’En fait en live dans Le 8/9.

Du lundi au vendredi, retrouvez l’invité du jour dans Le 8/9 à suivre sur VivaCité et en télé sur La Une. Pour connaître le programme de la semaine, c’est par ici.