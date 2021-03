Delta fait atteindre le "Nirvana" au 8/9 avec ce live acoustique de son nouveau single

Le groupe belge Delta, composé de Julien Joris et Benoît Leclercq, était l'invité du 8/9 pour présenter et jouer en live acoustique son nouveau single Nirvana.

Le groupe belge Delta, composé de Julien Joris et Benoît Leclercq, était l'invité du 8/9 pour présenter et jouer en live acoustique son single Nirvana sorti début 2021. Le duo belge Benoît et Julien sortait son premier album il y a trois ans avec quelques succès radio : À ciel ouvert, Héréditaire ou encore En visant la lune. Les deux artistes ont également écrit et composé pour d’autres artistes comme Amir et Florent Pagny. Le duo prépare actuellement un second album. Après Comme tu donnes sorti cet été, Delta nous dévoile un nouveau morceau : Nirvana, un titre engagé où Julien et Benoît rêvent d’un autre monde, moins matérialiste… Ce titre, Delta vous l'a interprété en live dans Le 8/9 !

La rencontre des deux artistes

Depuis sa création, Delta enchaîne les succès avec des chansons qui restent en tête. Leur medley à Viva for Life en 2020 en est la preuve, impossible de ne pas se laisser emporter par les mélodies de Benoit et Julien ! ►►► À lire aussi : Sonita et Jérémie surprennent Le 8/9 dans un duo a cappella bluffant sur "Amazing Grace" Benoit raconte d'ailleurs leur rencontre. Ils étaient dans la même école primaire à Woluwé, avec un an d'écart. Mais c'est en 2010 qu'ils font véritablement connaissance. "On était à la fin de nos aventures musicales respectives. On s'est croisé par relation interposée, j'ai d'abord croisé son frère (qui m'a présenté Julien). Il m'a dit : 'Non je ne veux pas jouer avec lui', mais on a trouvé le moyen que cela marche" relate-t-il avec humour.

Des collaborations avec de grands artistes

La collaboration marche à merveille depuis puisqu'outre leurs propres chansons, le groupe écrit et compose aussi pour d'autres artistes et parfois de véritables pointures. On a déjà cité Amir et Florent Pagny mais les deux Bruxellois ont aussi travaillé pour Yannick Noah, Lea Paci, Arcadian ou encore sur le prochain album d'un célèbre artiste belge. Julien Joris explique comment lui et Benoit parviennent à aboutir à de telles collaborations : "Parfois ce sont des appels d'offre comme avec Yannick Noah. On a vu qu'il recherchait des chansons donc on en a proposées. Parfois on est directement dans la pièce avec eux, avec Lea Paci, Arcadian, où c'est juste un échange et on essaie de voir ce dont ils ont envie". La migration des deux membres de Delta vers Paris pendant un an et demi avant la pandémie pour finaliser leur premier album les a aussi aidés à réaliser des collaborations avec des artistes français.

Le clip de "Nirvana"

Delta en est désormais à son deuxième album studio qui est finalisé et dont la sortie est prévu aux alentours de l'été 2021. Après Comme tu donnes en 2020, le groupe a dévoilé fin janvier 2021 un second extrait de ce nouveau disque, qui s'intitule Nirvana. Une idée assez farfelue se glisse dans le clip : une concierge balade une poule avec un harnais, une idée du réalisateur du clip mais qui correspond aux volontés des deux musiciens et chanteurs. Cette poule, qui est d'ailleurs une poule 'de cinéma', habituée des tournages, se retrouve aussi dans le dernier clip de Delta, En fait. Benoit explique ce détail étonnant : "On voulait vraiment un truc très belge avec un humour un peu fou. C'est un truc qu'on a essayé de mettre de plus en plus (dans nos clips). On est fort comme cela, on a beaucoup déconné et on essaie d'aller le plus au bout de nos envies pour vivre notre truc à fond". Le 8/9 a d'ailleurs vécu à fond l'interprétation en live acoustique de Nirvana, une euphorie complètement atteinte, en étant transporté par la voix et les accords de Delta. Du lundi au vendredi, retrouvez l’invité du jour dans Le 8/9 à suivre sur VivaCité et en télé sur La Une. Pour connaître le programme de la semaine, c’est par ici.