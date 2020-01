Découvrez Tim Dup, le dernier phénomène de la chanson française

Tim Dup - Je te laisse - 15/01/2020 "Je te laisse" de Tim Dup, maintenant disponible : https://TimDup.lnk.to/JeTeLaisseID Nouvel album « Qu’en restera-t-il ? », sortie le 10 janvier 2020. Maintenant disponible en précommande : https://TimDup.lnk.to/QuenResteraTilID Réalisé par Hugo Pillard et Tim Dup Paroles de Tim Dup Musique de Tim Dup, Damien Tronchot et Lucas Henri --- Rejoignez Tim Dup sur : Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCs2tefzUGrNB6O8QT58TBnA?sub_confirmation=1 Site Internet: http://www.timdup.com Facebook : https://www.facebook.com/music.TimDup/ Twitter : https://twitter.com/Tim_Dup Instagram : https://www.instagram.com/_timdup_/ --- Il sera plus facile de croire aux bêtises Et de casser le monde, de céder à l’emprise On te dira des choses, sur les âmes et les hommes, N’aie pas peur des sourires, et puis croque la pomme Ramasse le bonheur, grise-toi d’interdits Mais respecte les fleurs, les êtres et la vie Il faudra des années pour trouver ton endroit Mais qui que tu sois, aime autour, aime-toi Je te laisse un demain en pluies et en orages Désolé mon amour de ce pauvre héritage Mais il ne tient qu’à toi d’en faire un océan Où l’on aime, où l’on nage, où l’on plonge en riant Simplement de l’espoir et des bons sentiments Pour combattre la peur, et les plus médisants Je te laisse un demain, je te laisse bien peu C’est vrai, pour rendre à la nuit un côté lumineux Et peut-être que… Le ciel sera noir, et la terre rouge Dans les rues, dans les bars, plus une âme qui bouge Mais jamais ne cesse, de douter dans le soir Chéris les contrastes dans la nuit de pochoir On brisera tes rêves, en ouvrant des tiroirs Où l’on pose, où l’on jette, les papiers, les mouchoirs Pour te réduire en miettes, toi et ta bienveillance Coller des étiquettes sans la moindre évidence Je te laisse un demain en pluies et en orages Désolé mon amour de ce pauvre héritage Mais il ne tient qu’à toi d’en faire un océan Où l’on aime, où l’on nage, où l’on plonge en riant Simplement de l’espoir et des bons sentiments Pour combattre la peur, et les plus médisants Je te laisse un demain, je te laisse bien peu C’est vrai, pour rendre à la nuit un côté lumineux J’ai failli à la seule, à l’unique mission, Que j’avais de t’offrir le meilleur des mondes De préserver la chance, de veiller au présent À ce qu’à l’avenir, tu grandisses en riant Désolé mon amour de ce pauvre héritage Simplement de l’espoir et des bons sentiments Comme unique raison pour prendre les armes Je te laisse un soleil et puis des chansons