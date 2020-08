Découvrez quatre objets qui pourraient sauver notre planète

Pendant que certains polluent, d’autres se creusent la cervelle pour sauver notre planète en inventant des objets surprenants. Alyssia Delré vous les fait découvrir dans Le 8/9 continue sur VivaCité.

1. "CoolAnt", le climatiseur en terre cuite Le premier de ces objets, revient à cet architecte indien, Monish Siripura, qui vient de créer une climatisation économique, écologique et artistique. "Il a conçu cette climatisation à base de pots en terre cuite et elle aurait la capacité d’abaisser la température de 10°, ce qui est énorme." explique notre chroniqueuse.

"CoolAnt": c’est le nom de cette invention qui pourrait clairement avoir de l’avenir puisqu’elle a déjà été installée et testée dans une entreprise à New Delhi. Si l’on y regarde de plus près, "CollAnt" ressemble très fort à une grosse ruche d’abeilles. Le principe de fonctionnement : les alvéoles sont en fait des tubes en terre cuite sur lesquelles coule de l’eau fraîche. Et quand l’air passe à travers ces tubes, l’air prend la température du tube et est tout naturellement refroidi. En dessous de ces tubes, un réservoir stocke l’eau et est ensuite renvoyé dans les tubes. C’est une technique très ancienne que l’homme utilise depuis des milliers d’années mais cet architecte Indien a réussi à en faire une œuvre d’art très utile pour l’environnement car on sait que les clims modernes coûtent cher et consomme énormément. Ce climatiseur artisanal n’est pas encore commercialisé mais Monish Siripura aimerait un jour utiliser ce principe sur les façades des maisons. "Si vous êtes un peu bricoleur, vous pouvez essayer de faire cette clim vous-même" ajoute Alyssia.

"CoolAnt", le climatiseur en terre cuite écolo - © ANIRUDH KUMAR S

2. Un destructeur de papier en doux papier toilette Ce climatiseur n’est évidemment pas la seule invention révolutionnaire écologique. "Pour preuve, cette machine qui permet de transformer vos documents en rouleaux de papier toilette." Cette invention est japonaise et son principe est simple : la machine broie vos documents et les transforme en un doux papier toilette. Et même si le prix de cette belle invention est très élevé (100.000 dollars), cette broyeuse pourrait également apporter son petit plus pour sauver la planète. Regardez plutôt.

Office Paper to Toilet Paper - White Goat Paper Recycler : DigInfo - 17/08/2020 DigInfo - http://www.diginfo.tv Oriental White Goat Paper Related Links : - http://orikankyou.com/ - http://orikankyou.com/white/products.html - http://eco-pro.com/eco2009/english/index.html (Eco-Products 2009)

3. Fini les douches à rallonge avec ce rideau "piquant" Il y a une autre invention qui pourrait vous permettre de réduire votre consommation d’eau cette fois. Il s’agit d’un rideau de douche à picots qui vous pousse hors de votre douche si vous y restez trop longtemps.

Cela pourrait être très utile à tous ceux qui le lundi matin traînent et font couler l’eau chaude car ils n’ont pas envie d’affronter le froid. Le principe est simple mais il suffisait d'y penser : le rideau à picots gonfle au fur et à mesure sous l’effet de l’humidité et il finit par vous piquer si vous restez plus de 5 minutes. Cela vous force donc à arrêter avant de dépasser la limite.

Découvrez quatre objets qui pourraient radicalement sauver notre planète - © Tous droits réservés

4. Le chargeur solaire à portée de "dos" Avec le temps, a force de les recharger, les smartphones on tendance à perdre leur mémoire résiduelle et donc en durée d'utilisation. Force est de constater qu'ils ont besoin d’être rechargés minimum une fois par jour. Et on sait que la production d'énergie coûte cher à la planète! Il fallait y penser mais des petits malins ont inventé des gilets avec des capteurs solaires qui permettent de recharger nos GSM. Côté look, ce n’est sans doute pas très design mais cela à le mérite d’être fonctionnel.

Découvrez quatre objets qui pourraient radicalement sauver notre planète - © Tous droits réservés