Découvrez les recettes et vertus des sirops "faits maison" de Leslie en Cuisine

Tous les mardis de cet été Leslie en Cuisine est avec nous dans le 8/9 et nous propose ses recettes maison. Ce matin, notre spécialiste culinaire vous propose de réaliser des sirops maisons. Très facile à faire et très bons pour la santé, on parcoure ensemble quelques sirops que vous allez pouvoir faire à la maison. Pour tout savoir, c'est par ici que cela se passe.

Leslie explique le principe de fabrication : vous gardez bien les épluchures de la rhubarbe. "On choisira une rhubarbe bio ou celle du jardin". On la rince bien, ensuite on va les laisser macérer dans de l’eau pendant 48 heures. On va passer ce macéra dans un chinois et le récupérer. Ensuite vous prenez 500 millilitres pour 750 grammes de sucre et faite bouillir une vingtaine de minutes. "Et enfin, vous stérilisez des bouteilles en verre et on verse le sirop dedans". Ses vertus : excellent pour le transit.

Le sirop des champs

Découvrez les vertus des sirops " fait maison" de Leslie en Cuisine - © Peter Cade - Getty Images

Savez-vous que le sirop de coquelicot est excellent car il calme la toux ? Leslie nous explique la recette ultra simple pour pour en fabriquer. On cueille des fleurs et des boutons de coquelicots, préférez les dans un champs plutôt que le long d’une route. Il vous faudra compter un grand saladier.

On va ensuite séparer les pétales du cœur , et ouvrir les boutons pour en extraire les pétales. On va porter 500 millilitres d’eau à ébullition et venir verser l’eau sur les pétales. On laisse ensuite infuser pendant 1 heure. On filtre la décoction et on y ajouter 600 grammes de sucre et on met à cuire durant une vingtaine de minutes jusqu’à ce que le mélange deviennent sirupeux.

Pareil que pour le sirop d’épluchures, on le verse dans une bouteille hermétique et on le conserve au frigo plusieurs mois (une fois ouvert, il se gardera 3 semaines).