Les chips sont les stars de nos apéros, qu’ils soient de pomme de terre ou de légumes, ici en Belgique, on les adore ! Et pour vous en parler dans le 8/9, notre chroniqueuse Leslie en cuisine est allée à la rencontre de trois producteurs de chips belges que vous pouvez trouver dans les magasins de producteurs locaux et même en supermarchés.

1. Les "Chips de Lucien" : de la pomme de terre aux chips Découvrez la recette de Leslie pour réussir "les chips maison" - © Tous droits réservés Rappelons avant tout que la crise du Covid-19 a touché de plein fouet la pomme de terre wallonne et pour faire des chips, il faut une bonne pomme de terre ! Mais revenons-en à nos chips : qui ne connaît pas les "Chips de Lucien" ? C'est l'histoire de trois agriculteurs, producteurs de pomme de terre qui ont décidé de les transformer pour en faire des chips. Ces trois amoureux de la terre se prénomment Thomas, Stany et Antoine et sont originaires de Namur. Ils proposent des chips de qualité, à l’ancienne, fabriqués avec des pommes de terre belges et cuites à basse température. La particularité de ces chips : ils sont 100 % circuit court, les exploitations de nos 3 cousins se trouvent respectivement à 3 km les unes des autres et le point de transformation se situe à 5 km plus loin dans le zoning de Mettet. "Lucien c’est le prénom de leur grand-père, une jolie histoire de famille comme on les aime" ajoute Leslie.

2. Les chips à l'ancienne de "Roger and Roger" Découvrez la recette de Leslie pour réussir "les chips maison" - © rudisill - Getty Images Partons en Wallonie Picarde et plus précisément du côté de Mouscron, chez deux investisseurs Roger and Roger. Cette société née de deux investisseurs, Roger Dick et Mylle Roger (d’où le nom Roger and Roger), crée des chips à l’ancienne un peu plus épaisses que la moyenne depuis 1999 et les exporte maintenant vers une vingtaine de pays. "Une société qui a bien grandit et qui sélectionne ses pommes de terre principalement en Belgique mais également dans nos pays voisins comme la France et les Pays-Bas" pointe Leslie.

3. "Wall’Bio" le p'tit nouveau Enfin, le dernier producteurs est un petit nouveau sur le marché, ce sont des chips wallons, liégeois et bio : Wall’Bio. Laurent Streel, agriculteur de pommes de terre bio à Othée, s’est lancé dans la transformation de ses pommes de terre en chips et il les conditionne ensuite dans le nord de la France. "La texture est bien différente des autres marques disponibles." conclut notre chroniqueuse Leslie en cuisine.

La recette des chips maison Découvrez la recette de Leslie pour réussir "les chips maison" - © nito100 - Getty Images/iStockphoto

Pour réaliser des chips maison, il vous faudra un peu de temps et de la chance. En fonction de l’eau contenue dans la pomme de terre, le résultat peut être différent. Mode d'emploi : Prenez quelques belles pommes de terre comme l’agria, la manon, une pomme de terre à chair ferme. Pour la quantité c’est selon vos envies. Il vous faudra également une casserole avec de l’huile d’arachide ou une friteuse. T ranchez finement les pommes de terre, et les rincer à l’eau plusieurs fois de façon à ce que l’eau qui soit bien claire. Faites chauffer votre huile à 170 degrés ainsi que votre four. Dans un plat, déposez vos chips sur du papier absorbant. En couche et bien les éponger. E nlevez le plus possible d’eau. D éposez vos chips sur une plaque préalablement couverte de papier sulfurisé ou d’une feuille de silicone, et les enfourner quelques minutes. " C’est cette opération qui va permettre d’avoir une chips bien croustillante car vous allez ensuite les plonger dans l’huile et comme votre chips sera à la même température, elle ne fera pas redescendre la température de l’huile" explique Leslie . Ensuite, v ous leurs faites donc prendre un bain d’huile quelques minutes et égouttez sur du papier absorbant. Hop un peu de fleur de sel et plus qu’à déguster !