Décorer vos desserts avec du chocolat ? Jordan Boreux de Top Chef vous donne ses astuces

Jordan fait les choses dans l’ordre et commence par nous rappeler ce qu’est le chocolat à la base : Premièrement, il s’agit d’une cabosse, le fruit du cacaoyer. Une fois celle-ci récoltée, il faut prendre les fèves de cacao qui s’y trouvent et les broyer pour les faire fermenter et obtenir de la pâte de cacao et du beurre de cacao. Ces deux éléments, auxquels on va ajouter du sucre et parfois des arômes, servent à fabriquer du chocolat différent selon l’équilibrage et la concentration en pâte de cacao. On peut ensuite produire 3 types principaux de chocolat :

Le chocolat noir , avec un taux de cacao qui dépasse les 55%

Le chocolat au lait , qui contient 25% de cacao minimum, auquel on ajoute du lait concentré ou en poudre. Il est moins gras que le chocolat noir mais plus sucré !

Le chocolat blanc, qui est simplement composé de beurre de cacao avec du sucre, du lait et des arômes. C'est finalement un peu un intrus dans la famille des chocolats !

Une des particularités du chocolat, c’est qu’il est très stable bactériologiquement ! C’est notamment grâce à cela qu’il se conserve si bien, mais aussi que l’on peut réaliser des pralines : On ferme la farce dans une praline hermétique.