L’argent liquide de plus en plus délaissé. En fait, depuis le déconfinement, les dépenses par carte bancaire ont augmenté de pas moins de 32%. C'est un des sujets que Cyril a pointé ce matin dans le revue de presse du 8/9 qui évoque notre nouvelle manière de payer nos achats.

Le confinement a changé nos habitudes

Déconfinement : La carte bancaire est utilisée plus qu'auparavant - © Sean Gallup - Getty Images

Cyril développe l'article de la Dernière Heure : "Beobank a comparé l’utilisation de ses cartes bancaires et de crédit avant, pendant et après le confinement". Sans grande surprise, de nombreux magasins étant fermés durant le confinement, on observe une diminution de 18% des achats par Bancontact/Maestro pendant le confinement. Un recul qui a toutefois été effacé depuis le déconfinement, les dépenses par carte bancaire ayant augmenté de pas moins de 32% par rapport à la même période avant le confinement

"De même, les volumes de retrait d’argent ont accusé un recul de 51% durant le confinement et si la reprise a accompagné le déconfinement, on note toujours une baisse de 10% par rapport à avant le confinement, signe que les gens préfèrent toujours éviter l’argent liquide". explique encore Cyril. Les paiements par carte de crédit ont diminué encore plus fortement que les paie l’influence des mesures liées au coronavirus. Nous utilisons souvent notre carte de crédit pour réserver des vols et des hôtels et faire nos paiements en vacances et au restaurant. Autant de paiements que nous ne faisons plus ou préférons reporter pour le moment. La catégorie divertissements avec, par exemple, les places de cinéma ou de théâtre ou les entrées pour les parcs d’attractions, etc., est dans le même cas. L’évolution du virus sera déterminante pour le redressement de ces dépenses dans les prochains mois”, indique Cyril Guilloret, directeur Data, Digital&Growth Marketing chez Beobank.