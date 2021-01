David Foenkinos fait le récit d'une vraie famille : "J'ai choisi la première personne que j'ai vue"

David Foenkinos est l’auteur des best seller La délicatesse et de Les Souvenirs.

Et quand la vie se révèle être plus palpitante que la fiction, que demander de plus pour un écrivain ?

L’heureuse élue s’appelle Madeleine Tricot , une dame âgée de 82 ans. David fera ensuite la connaissance de sa fille Valérie, son mari Patrick et de leurs deux enfants Jérémie et Lola. David vous présente la famille Martin !

© Gallimard

David Foenkinos analyse cette démarche comme un "abandon de la fiction". S'il adore raconter des histoires, l'écrivain estime que n'importe quelle vie qu'il peut croiser "sera plus intéressante qu'un nouveau roman". Il raconte : "Je me suis dit que j'allais descendre dans la rue comme un défi, je vais arrêter la première personne que je vois et elle sera le sujet de mon roman. Le point de départ est réel : je suis vraiment descendu et j'ai rencontré une femme de 82 ans et j'ai commencé à parler avec elle. Après j'ai rencontré sa famille et c'est ainsi que La famille Martin est apparu".

Ce nouveau livre du romancier français expose la démarche littéraire d'un auteur et les difficultés qu'il rencontre. "C'est un amusement sur la création littéraire parce que l'auteur est très vite malmené par ses personnages. Quand on est face à la réalité, on n'a par exemple pas le choix des noms de famille" observe-t-il.