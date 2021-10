Dany Brillant sur son album hommage en duo à Aznavour : "Tous les gens qui sont sur ce disque, il les appréciait"

Dany Brillant était l’invité du 8/9 pour son nouvel album Dany Brillant chante Aznavour en duo. Il s’est confié sur le choix et la création des nombreux duos et sur sa prochaine tournée.

Par contre, réaliser des duos sur ce disque n’était pas prémédité, il s’est imposé de lui-même après une collaboration avec Chimène Badi sur Mourir d’aimer dans une émission télévisée française. "J’étais parti faire la promotion de la première partie et puis on m’a proposé de faire ce duo avec Chimène Badi. […] Cela a déclenché des millions de vues sur les réseaux sociaux (NDLR : presque 2 millions en trois jours). J’ai supposé que les gens aimaient bien que l’on partage ses chansons. Cela a donc été le déclic puis j’ai demandé à Bruel, Obispo,… Ils ont tous répondu présent".

Sa collaboration avec Nikos Aliagas sur La mama découle par exemple d’un duo improvisé lors de la promotion du premier disque hommage à Aznavour dans l’émission 50 minutes Inside. "J’avais ma guitare, je joue La mama et à un moment Nikos me rejoint en grec. J’ai été scotché. Je savais qu’il chantait un peu mais là c’était terrible" se souvient-il.

Dany Brillant défendra ce projet sur scène, en passant notamment par le Cirque Royal à Bruxelles, le Forum de Liège et le Théâtre Royal de Mons les 4, 5 et 6 mars prochains.

Mais comment le chanteur de 55 ans compte-t-il respecter une telle icône de la chanson française en concert ? "Faire un tribute n’a de sens que si l’on apporte quelque chose" déclare-t-il. "Les chansons de Charles on les connait, ce sont des chefs-d’œuvre et je les ai amenées à moi. On me connait pour ce côté latino et swing, c’est donc une rencontre entre les chansons d’Aznavour et le style Dany Brillant. Mes concerts restent donc festifs et on me retrouve dans les chansons, mais Charles aimait beaucoup qu’on torde ses chansons, qu’on y apporte quelque chose de différent".

Le public pourra donc autant apprécier les grands succès de Dany Brillant que ceux de Charles Aznavour chantés par son plus grand fan et cela s’annonce sûrement For me, formidable.

Dany Brillant sera également présent le 17 octobre à la grande soirée de clôture de Cap48 pour chanter en duo avec Vincent Niclo sur She. Il sera aussi aux côtés de Serge Vanhaelewyn sur Viva + de 12h à 13h.