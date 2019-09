Dans son one-man-show, le comédien et musicien Jean-François Breuer incarne le sosie Freddie Mercury

Frédéric au TTO - 19/09/2019 INFOS : http://www.ttotheatre.com/spectacle/frederic/ FACEBOOK : https://www.facebook.com/events/294534174421799/ FRÉDÉRIC de Dominique Bréda Little TTO | Création 06 Déc - 12 Jan Du mercredi au samedi à 20h30 | Le 31/12 à 22h30 | Le dimanche 06/01 à 14h We will rock you Jean-François Breuer fait enfin son coming out : il est le plus grand fan vivant de Freddie Mercury. Dix ans qu’il caresse le fantasme de lui rendre hommage et pourquoi pas, de l’incarner. C’est aujourd’hui chose faite, dans un spectacle où il déploie en live ses talents de chanteur et musicien. Dominique Bréda le met en scène dans un personnage de sosie désabusé du plus célèbre moustachu de la musique (après Toots Thielemans) qui lui a toujours préféré Bowie, mais qui se voit quand même rattrapé par Freddie. Ses musiciens lui ayant posé un lapin, Frédéric se retrouve face au public seul avec son piano et ses rêves inassouvis… De Dominique Bréda Avec Jean-François Breuer Mise en scène Emmanuelle Mathieu et Dominique Bréda Costumes Laurence Van H Création lumières Sébastien Mercial Production Théâtre de la Toison d’Or Réalisé avec le soutien du Tax Shelter du Gouvernement Fédéral Belge | Casa Kafka Pictures Movie Tax Shelter empowered by Belfius