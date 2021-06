Cyril, Livia et Aaron se confient sur "Le 8-9 continue" : "Encore plus cette année, l’idée est de relâcher la pression"

Le 8/9 vous accompagne même pendant les vacances et se prolonge une nouvelle fois jusqu’à 11h dès le lundi 28 juin avec Le 8/9 continue en radio sur VivaCité, et en télé sur La Une , pour une bonne dose de rayons de soleil. Gardez la bonne humeur toute la matinée avec l’humour et les invités de Cyril, le sourire et les bons plans de Livia, l’entrain et les conseils d’Aaron.

"Pendant toute l’année on a entendu beaucoup d’infos anxiogènes, des règles sanitaires. Cet été et encore plus cette année, l’idée est de relâcher la pression, de décompresser, de passer trois heures au total chaque jour où on s’amuse avec tout le monde. Ce n’est pas que l’équipe, il y a beaucoup d’auditeurs qui interviennent. C’est démarrer la journée en passant un bon moment tous ensemble" résume Cyril .

Aaron vous livrera entre autres des conseils pour rester branché à tous les niveaux et devra réaliser un défi chaque matin. On se souvient l’an dernier de François Denamur , parfois devenu malgré lui la cible des idées de challenge farfelues de l’émission. Aaron attend quoi qu’il arrive avec impatience de relever ces défis. "J’espère que l’on va s’amuser c’est le plus important, et faire profiter au maximum le public qui nous suivra… et principalement rester en vie, finir les vacances d’été avec toutes mes dents et mes parties du corps en bon état" s’amuse-t-il.

Vous l’avez constaté, Livia et Aaron sont les deux nouvelles têtes qui forment votre nouvelle équipe de choc autour de Cyril pour vous accompagner le matin.

L’animateur du 8/9 et du 8/9 continue, accueille à bras ouverts ces arrivées qui ne perturbent en aucun cas la dynamique précédente de l’émission. "Quand on lance une émission avec une nouvelle équipe, forcément il faut que cela marche bien entre les membres et il faut toujours s’adapte run peu car il faut qu’on se découvre. Et les choses se font très naturellement avec Livia et Aaron, cela marche très bien et tout le monde s’entend super bien sur le plateau, ce n’est donc pas du tout une difficulté" déclare-t-il. "J’adore découvrir de nouveaux profils en radio et en télé. Je trouve cela très enrichissant d’avoir des nouveautés qui peuvent être apportées dans les personnalités. Quand tu as cela avec des nouveaux états d’esprit et que cela marche super bien, cela se déroule facilement, c’est le cas ici".

Livia connaît bien Cyril puisqu’elle a déjà effectué quelques remplacements dans Le 8/9, un facteur qui aide aussi à instaurer une bonne ambiance dès le début mais l’entente dans le trio s’est également imposée naturellement. "On s’est rencontré déjà deux fois et on a fait des petits tests ensemble et des réunions. Dès le premier jour on avait l’impression d’avoir fait cela ensemble plusieurs fois, alors que c’était la toute première fois" révèle-t-elle. Pour Aaron, c’est même la figure féminine de l’émission qui parvient à les "mettre dans une ambiance assez détendue et relax".