Connaissez-vous ces 36 questions pour tomber amoureux/amoureuse ?

Cette étude, dirigée en 1997 par le psychologue américain Arthur Aron intitulée The experimental generation of interpersonal closeness : A procedure and some preliminary findings et prévue au départ sur les relations sociales et l'amitié consiste en une liste de 36 questions qui vous permettent de renforcer le sentiment d'intimité avec la personne en face de soi.

"Vous devez poser les 36 questions l'un et l'autre et à la fin, vous devez finir par quatre minutes les yeux dans les yeux sans spécialement vous parler et normalement la magie opère" assure Alyssia Delré.