Comment retrouver un teint parfait pendant l'hiver

L'hiver et ses courtes journées. Il fait froid, on dort moins et moins bien, on attrape des cernes un teint de peau plus pâle. Anouchka a la solution bien-être pour vous afin de retrouver un teint éclatant pendant cette période hivernale.

Une technique précise

Homme ou femme, réalisez le teint parfait pendant l'hiver - © JGI - Getty Images/Tetra images RF

Notre experte en maquillage développe enfin la technique à adopter pour appliquer un teint parfait, une fois les divers pigments déterminés : "On dépose les points de lumière dans le coin interne de l'œil, les creux de cernes de part et d'autre de l'aile du nez et un peu de lumière sur le menton. On pose cela avec l'applicateur et avec une petite éponge on tamponne et on estompe très délicatement".

Elle poursuit : "Le maquillage, c'est de la déco. On laisse le teint sur la peau mais on ne vient pas pénétrer dans la peau. Avant cela on hydrate comme cela il n'y a pas de petite peluche. Puis après vient le fond de teint. On le met à l'extérieur du triangle formé par les yeux, le nez, la bouche et le menton. À l'extérieur de ce triangle-là on met un fond de teint. Avec le pinceau on le place, avec l'éponge on estompe et ensuite on sculpte avec un blush. Le blush c'est toute cette petite poudre colorée qui peut donner bonne mine. On part vers le rosé frais, l'abricoté pour l'hiver pour avoir ce teint retour de balade sans faire blanche tristounette, terne et c'est gagné".