Comment fabriquer son propre gel coiffant au naturel ?

David nous explique sa recette :

​​​​​​​Préparer du gel à la gélatine ou à l'agar agar - © Tous droits réservés

Deux solutions : Préparer du gel à la gélatine ou à l'agar agar.

Versez 250 ml d’eau dans un bol. Faites-en chauffer en suivant votre méthode préférée. Mesurez 250 ml d’eau et versez-la dans un bol, de préférence en verre. Si vous êtes végétalien, incorporez de la gélatine nature sans arôme. Vous en aurez besoin d’une demi-cuillère à café à une c. à c. selon la tenue que vous recherchez. Plus vous en mettez et plus le gel sera fort. Si possible, essayez d’utiliser de la gélatine d’animaux nourris à l’herbe. Vous trouverez ci-dessous une liste des quantités recommandées :

Pour une tenue légère : 1 demi-cuillère à café. Pour une tenue moyenne : trois quarts de c. à c. Pour une tenue forte : 1 c. à c.