Comment bien choisir son jambon et réussir un délicieux croque-monsieur ? Les conseils de Carlo

Du Jambon cuit c’est juste une cuisse de cochon qui est cuite ?

Malheureusement la plupart du temps non ! " On prend une cuisse de cochon, on la désosse, on défait les morceaux, on malaxe, on refait le puzzle, on moule, on lui met souvent beaucoup d’additifs pour garder l’eau dedans (les fameux polys phosphates) parce que l’eau c’est du poids et le poids c’est de l’argent ".

On y met aussi d’autres additifs (nitrite, nitrates) pour la texture et la couleur. Il y a énormément de références en grande distribution. On s’y perd, et parfois ça peut être très cher. " Clairement, le jambon est de plus en plus sous la loupe pour plein de choses et notamment le bien-être animal ".

La question des nitrites ? " Vous savez que notre conseil supérieur de la santé n’aime pas les nitrites > suspicion dans le cancer colorectal. Or, il y a des nitrites dans la plupart des jambons. La raison officielle ? Le risque de botulisme et de fait, en vrai, c’est la couleur rose " rappelle Carlo De Pascal.

Y a-t-il de grands jambons chez nous ? : Oui, on en trouve d’excellente qualité au prix de 40 euros du kilo mais c’est fabuleusement bon.