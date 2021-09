Comment avoir du style avec une morphologie en X comme la princesse Elisabeth ?

Dans Le 8/9, David Jeanmotte a proposé les looks tendance qui conviennent parfaitement aux personnes à la taille de guêpe comme la princesse Elisabeth. Dans sa séquence relooking, David Jeanmotte rhabille les people et vous livre ses secrets pour être au summum du style. Après Omar Sy pour démontrer la manière d’être classe en jogging, c’est la princesse Elisabeth qui passe comme modèle dans la cabine d’essayage. Elle a récemment terminé son année de formation à l’École royale militaire et entame des études en Histoire et Politique à Oxford. La princesse s’est musclée durant son entraînement à l’armée : elle s’est affinée et ses épaules sont devenues plus anguleuses. Sa morphologie se dessine désormais en X, à savoir que les épaules sont aussi larges que le bassin et la taille est fine. Le relooker du 8/9 vous conseille comment choisir ses vêtements dans sa penderie si vous avez la même silhouette que la future reine de Belgique.

Valorisez votre décolleté

L’immense avantage de cette morphologie, c’est que le corps convient à beaucoup de styles différents. La poitrine n’est quant à elle en général que peu développée. On va donc miser sur le décolleté ! Cols bénitiers et autres habits échancrés iront parfaitement pour valoriser la silhouette. "Si on met un petit corset, toujours avoir cette forme en cœur pour marquer un peu plus la poitrine" ajoute à ce propos David Jeanmotte. ►►► À lire aussi : L’avocat, aphrodisiaque naturel et allié de votre peau : découvrez ses effets étonnants Pour plus de fantaisie, n’hésitez pas à recourir à des effets plus drapés au niveau du buste. Si vous voulez mettre une chemise, optez ainsi pour une chemise avec des poches. Le jabot fonctionne aussi pour amener plus de volume. Méfiez-vous juste des couleurs sombres qui possèdent déjà un effet amincissant et évitez les pulls à col roulé et hauts trop moulants.

Respectez votre taille

Choisissez soigneusement votre veste. Celle-ci doit impérativement être bien ajustée et cintrée pour marquer votre taille. Un trench-coat peut faire l’affaire. Le constat est le même pour les robes. On ne prend donc pas des robes larges dans sa penderie. Les robes peuvent être légèrement évasées mais faites attention à ne pas déformer votre X. "Si la robe est un peu évasée, en trapèze, on essaie que les manches soient en trapèze aussi pour toujours rester dans l’équilibre" conseille le chroniqueur et relooker. Les jupes crayon sont aussi tendance et iront parfaitement avec votre silhouette, tout comme les jupes boule, à prendre avec des manches boules, ou les indémodables robes chemises. Rappelez-vous enfin de votre atout numéro un : votre taille. Valorisez-la au même titre que votre décolleté !

1 images © Frederic Sierakowski / Belga

