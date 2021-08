Coline & Toitoine, duo belge expérimental qui monte, charme Le 8/9 avec une étrange "Love Story"

Entrer dans la musique de Coline & Toitoine , c’est comme explorer un couloir où chaque porte donne sur un monde différent. L’ensemble de l’œuvre trouve cependant sa cohérence par la voix angélique et envoûtante de Coline et les expérimentations instrumentales tourbillonnantes de Toitoine.

À 21 ans, les deux Bruxellois ont déjà cumulé plus de 1.500.000 de streams . Leur fusion d’indie, de folk et d’électro pop présentée dans leur premier EP, Soma, paru en 2021, séduit les observateurs.

Coline & Toitoine c’est d’abord la jonction de deux univers proches dans l’espace musical qui forment un tout. Le nom du groupe s’est d’ailleurs imposé spontanément dès leur première rencontre sur scène. "Toitoine faisait de la musique sous ce nom-là, et moi sois le nom Coline. C’est un peu par hasard qu’on a commencé à faire de la musique ensemble. À notre premier concert, on nous a demandé : 'Vous vous appelez comment ?' et on a répondu Coline et Toitoine et c’est resté" raconte la chanteuse.

Le duo se distingue par son univers envoûtant et un projet unique porté vers le psychédélisme.

Leur premier EP, SOMA, se réfère à une drogue imaginaire particulière inventée dans le livre Le meilleur des mondes d’Aldous Huxley, qu’ils ont tous les deux lu pendant le confinement. "C’est un classique un peu dystopique par rapport à notre société. Dans le livre, il y a une pilule qui s’appelle le Soma et qui rend heureux" explique Coline. Et tous les textes de cet EP se déclinent autour de deux questions : Qu’est-ce qui nous rend heureux, et quelles sont les limites de notre société. "Il y a des chansons qui parlent du burn-out, d’une histoire d’amour entre un robot et une personne" pointe entre autres la jeune artiste bruxelloise.

À travers les différentes plages du disque, la réponse s’impose à nos oreilles : la musique de Coline & Toitoine.