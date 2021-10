Coldplay s’associe au groupe phénomène BTS sur "My Universe" : gros tube en vue !

La sortie du nouveau Florent Pagny , qui pourrait rencontrer un franc succès , est un événement en ce mois d’octobre côté variété française. Outre-Manche, on attend aussi de grosses pointures anglophones avec non pas une, mais bien deux sorties importantes : Ed Sheeran revient avec un 5e album tout comme Coldplay qui débarque avec un 9e album prometteur le 15 octobre.

La machine à tubes Coldplay est en route pour un 9e album avec Music of the Spheres. Bruno Tummers vous présente My Universe, le deuxième single de ce disque, réalisé avec le groupe de K-Pop BTS, qui entre dans la playlist de VivaCité.

© Warner

Le groupe britannique emmené par Chris Martin avait déjà sorti de façon tonitruante le single Higher Power, en le diffusant depuis l’espace.

Coldplay frappe une nouvelle fois un grand coup en s’associant avec BTS, le groupe phénomène de la K-Pop, pour proposer My Universe, le second single de leur nouvel album baptisé Music of the Spheres.

Pas de doute pour Bruno Tummers, cette chanson deviendra "un énorme tube radio" avec cet hymne "très fédérateur".

Non seulement le morceau pourra être repris en chœur par les fans si une tournée mondiale se présente dans les prochains mois, mais en plus, le groupe britannique tente de séduire un plus jeune public. BTS possède une large communauté de jeunes fans et il faut bien l’avouer, Coldplay commence à se faire vieillissant puisqu’il célèbre déjà ses 25 ans de carrière.

Le tube semble bien se profiler puisque cinq jours après sa diffusion, le clip a déjà été visionné près de 40 millions de fois sur YouTube.

Le clip est également travaillé avec un scénario original : les deux groupes tentent de ramener la musique dans un univers futuriste parallèle après que l'interdiction d'en jouer.