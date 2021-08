Cléo, artiste indépendante et voix exceptionnelle, chante en exclusivité son nouveau titre

En 2018, elle se recrée alors un véritable studio au sein-même de son appartement en région bruxelloise. Ce retour aux sources lui permet d’incarner aujourd’hui son propre personnage : une femme forte et douce, une Castafiore contemporaine assumant sans détour son histoire et sa personnalité.

Cléo, invitée du 8/9, a distillé ses 'good vibes' R&B dans l’émission en reprenant Juice de Lizzo et en interprétant en exclusivité son prochain single, Cuba qui a fait voyager Cyril et ses chroniqueurs jusque dans les Caraïbes.

La création de son propre studio répond au besoin de production indépendante chez Cléo, pour une raison bien précise comme elle l’explique : "Je me produis moi-même par la force des choses et pour être plus relax et aller à mon rythme. En effet j’ai fait mon studio chez moi, j’y produis tout, je répète et j’enregistre".

La chanteuse bruxelloise, dotée d’une voix chaude, puissante et profonde, ne débarque donc pas sur la scène musicale belge. Elle baigne même dans la musique depuis la fin de son adolescence. "Je me suis rendu compte très tôt que je voulais chanter et ne faire que ça, vers 17 ans, et au fur et à mesure des années et des concerts je me suis rendu compte que je touchais des gens et c’est pour cela que je continue à chanter".