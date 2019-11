Claudio Capéo, un artiste entier qui sourit à tout le monde

Le chanteur Claudio Capéo était dans de passage dans le studio du 8/9 ce matin pour son concert à Forest National.

"Un homme debout", "Ça va ça va", "Riche"… Depuis sa participation à The Voice France en 2016, Claudio Capéo cumule les tubes.

Son second opus, "Tant que rien ne m’arrête", sorti il y a quelques mois, suit la même trajectoire que le premier avec les singles "Ta main", "Que Dieu me pardonne" (avec Kendji) et l'actuel "Plus haut".

Sans fausse pudeur

À seulement 33 ans, l'accordéoniste alsacien est un des artistes les plus populaires de France. Après un passage éclair dans la saison 5 de " The Voice ", il a vendu plus de 700 000 exemplaires de l'album porté par le tube " Un homme debout ". Ses méandres lui ont permis de se retrouver plus fort, avec une variété française efficace que l'on fredonne comme un bon refrain.

Un succès fulgurant mais pas à n'importe quel prix

J'avais du succès depuis deux ans, et quand je me suis posé et que j'ai réfléchi à ma vie, cela m'a fait sombrer. C'est un sujet tabou dont peu d'artistes osent parler. Ce tourbillon du succès qui rend malade, dépressif, et qui dévaste tout.

j'ai fait un burn-out extrême.

Venez faire la fête avec Claudio Capeo en live le 10 novembre prochain à Bruxelles à Forest National !