Claudio Capéo sur son album italien : "Il n’aurait pas été pareil si on l’avait enregistré en France"

Venir sur le plateau de The Voice fait inévitablement ressurgir des souvenirs à Claudio Capéo, lui qui a participé à la 5ème saison de la version française. "J’ai toujours eu cette angoisse du plateau The Voice parce que ce n’est pas rien, c’est le contexte, le début, alors que je faisais de la musique bien avant tout cela. C’étaient les premières télés et angoisses, les premiers textes à apprendre par cœur" confie celui qui n’est pas allé plus loin que les battles mais qui a finalement pu faire décoller sa carrière grâce à ce passage. "The Voice m’a permis de comprendre et de me rendre compte de ce qu’était le vrai stress, angoissant, mais bénéfique pour le futur".

Il explique : "J’ai des coups de ras-le-bol ou l’envie de revenir aux sources, à l’essentiel. Au final je me demande pourquoi, je m’ennuierais, je n’en ai pas envie. On court tout le temps dans tous les sens, on ne s’arrête jamais, je ne vois pas les enfants grandir. Bien sûr c’est super, on vit de notre passion, c’est merveilleux. Mais avais-je vraiment envie de repartir sur les routes, refaire de la promo, des albums ? Refaire de la musique oui, mais à ce rythme-là, je n’en étais plus sûr".

Claudio Capéo est bien la preuve que s’arrêter tôt dans le télécrochet ne signifie pas pour autant qu’il n’est pas possible de percer dans l’industrie musicale. Le chanteur et accordéoniste a enchaîné les tubes depuis 2016 avec Un homme debout, Ça va ça va, Riche, ou encore Que dieu me pardonne. "On a une équipe qui est formidable, et qui permet d’aller aussi loin" se réjouit-il, même s’il concède avoir pensé arrêter sa carrière il y a quelques mois.

Son retour, il le marque donc avec cet album Penso a te, paru fin 2020, qui revisite des grands standards de la chanson italienne. Claudio Capéo révèle comment il a choisi les chansons qui figureraient sur l’album : en fouillant dans les cassettes audio de son père. "J’ai un papa qui vient du Molise, dans un petit village qui s’appelle Bonefro, et ma maman est sicilienne. Quand j’étais petit, on partait tous les ans en Italie, avec la Fiat Tempra et ses cassettes audio : Viva Italia, Forza Italia, Italia 2002 etc. On a fouillé un peu là-dedans et il y avait largement de quoi faire, énormément de belles chansons italiennes" résume-t-il.

Travaillant notamment avec l’auteur-compositeur Davide Esposito et le réalisateur Regis Ceccarelli, le chanteur français vous fait ressentir une vraie 'dolce vita' à travers les enregistrements et clips de cet album.

Claudio souhaitait d’ailleurs absolument enregistrer cet album dans la Botte pour imprégner le son et son équipe de l’ambiance, à la sortie du premier confinement. "C’était déjà compliqué, on ne pouvait plus se voir et ne plus rien faire, on bossait à distance, on a écrit et tout fait à distance et finalement cela a été une idée assez merveilleuse de partir à Florence et de se retrouver confinés mais en Italie, dans un studio tous ensemble, testés avant et vraiment rester ensemble sans sortir" se souvient-il. "On a passé des moments merveilleux, je pense que cet album n’aurait pas été pareil si on l’avait fait en France, de studio en studio, à Paris dans les caves. En Italie, c’était merveilleux : on était une petite dizaine et on a ri tout le temps, on a mangé la pasta, bu le vino et la musica sempre".