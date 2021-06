Clara Luciani : "Le confinement m’a permis de faire un album très dansant et très solaire"

Clara Luciani était l'invitée du 8/9 pour présenter son nouvel album Cœur, un disque très festif avec des textes à l'inverse plus introspectifs et mélancoliques, réalisé en réaction à la période morne et sombre du confinement.

Clara Luciani était l’invitée du 8/9 pour présenter son nouvel album Cœur, un disque très festif avec des textes à l’inverse plus introspectifs et mélancoliques, réalisé en réaction à la période morne et sombre du confinement. Après le succès de son 1er album, Sainte-Victoire, Clara Luciani a profité du confinement – comme beaucoup d’autres artistes – pour créer de nouvelles chansons. C’est ainsi qu’est né Cœur, le 2ème disque de Clara Luciani. Un hymne à la joie, un souffle de liberté et un cœur qui bat à l’infini. En concert : Le 8 novembre 2021 à Bruxelles au Cirque Royal.

Le 9 mars 2022 à Bruxelles à Forest National.

Un album en réaction au confinement

Vous avez déjà pu découvrir sur VivaCité, Le reste, le premier extrait de ce nouvel album de Clara Luciani, l’histoire d’une rupture amoureuse dont on garde uniquement les bons souvenirs. Cette manière de faire le deuil d’une relation sentimentale est même devenue une sorte de philosophie affirme-t-elle : "Je pense que c’est la clé du bonheur". Le bonheur, elle a donc pu le partager sur son album, et pendant même sa réalisation. La chanteuse française a en effet pu s’entourer de nombreux amis, masqués, lors de l’enregistrement en studio pendant le confinement. "C’était important pour moi de les réunir autour de ce projet-là parce qu’on a fait l’album dans un moment où on était privé des gens qu’on aimait. J’avais donc cette chance inouïe d’inviter des gens en studio dont 18 violonistes, et cela faisait un bien fou ce regroupement de personnes" se souvient-elle. Cette parenthèse pandémique a été compliquée à vivre pour l’artiste de 28 ans mais l’a inspirée pour son second album. "Cela m’a permis de faire un album très dansant et très solaire et je pense qu’il aurait été différent s’il n’y avait pas eu cette période aussi sinistre. Je l’ai vraiment écrit en réaction à ce qu’on a vécu".

Le soutien de Julien Doré

Si elle s’est entourée de différents musiciens et producteurs pour l’album Cœur, Clara Luciani a par contre tout écrit et composé, et pas question que quelqu’un d’autre ne modifie "la moindre virgule" à ses paroles. L’écriture des textes est d’ailleurs "ce qu’il y a de plus précieux" pour elle. Elle écrit également pour d’autres artistes, comme Julien Clerc, et collabore avec Julien Doré. L’interprète de Nous chante notamment en duo avec elle sur Sad & Slow dans l’album Cœur. L’ancien vainqueur de La Nouvelle Star soutient en réalité Clara Luciani depuis l’explosion de son tube La grenade. Il a même fait une promotion originale du nouveau disque de sa protégée. "Il est un peu un grand frère choisi, quelqu’un d’extrêmement bienveillant, qui m’a écouté parfois de longues heures parler de mes doutes, des angoisses que j’avais quand La grenade a commencé à faire du bruit" confie-t-elle. "Je crois que j’ai beaucoup de chance de l’avoir rencontré parce que même si c’est un milieu très excitant et que je suis hyper heureuse de faire ce métier, il y a quelque chose aussi d’un petit peu violent dans tout cela, auquel je n’étais pas forcément préparée". La jeune artiste de 28 ans se montre en effet mal à l’aise de voir son image et sa voix être diffusés partout et constamment.

L’amour de la danse et de la variété française

La force de Clara Luciani est un peu à l’image de Stromae : elle parvient à jouer avec les contrastes, en proposant une musique entraînante contenant des paroles parfois très dures. Par exemple, la chanson Cœur, plage titre de l’album, évoque en réalité les violences conjugales malgré une rythmique disco. "J’ai toujours refusé de choisir entre le dansant et le grave" déclare l’artiste. "Pour moi le 'dansant' ne veut pas forcément dire le 'joyeux'. Je pense qu’on peut avoir envie de danser, parce que c’est une espèce de pulsion presque animale et que cela ne veut pas dire forcément que l’on se marre". ►►► À lire aussi : Valentin Musso ravive le passé douloureux et méconnu de la Suisse dans son nouveau thriller À 28 ans, Clara adore danser et s’affirme comme une fan de la variété française, pourtant souvent décriée par sa génération. "Dans le monde dans lequel j’évolue en ce moment, il y a une espèce de parisianisme un peu snob vis-à-vis de la variété et je n’ai jamais eu honte d’aimer Dalida ou Claude François" remarque-t-elle. "Je trouve qu’ils sont de grands artistes. L’idée était de leur rendre hommage et de dépoussiérer un peu le style, mais je le dis : ce n’est même pas un plaisir coupable, c’est une fierté".

La crainte de tomber dans l’oubli

S’il est donc très dansant et offre un soupçon de nostalgie des années disco, l’album Cœur se clôture sur des notes plus sensibles avec Au revoir. Cet extrait a été inspiré par l’angoisse du confinement, un épisode qui aura marqué l’histoire de l’humanité. J’ai été terrifiée de me dire que je n’aurais peut-être jamais la chance de remonter sur scène. "Je suis de nature assez pessimiste et j’imagine toujours le pire. J’ai pensé : 'Si ça se trouve on en a pour 5 ans, et puis quand je reviendrai tout le monde m’aura oublié, qu’est-ce que je vais faire quel est le sens de ma vie ?'" ajoute-t-elle. "Je suis très angoissée et j’ai la chance de pouvoir écrire des chansons parce que je transforme mes angoisses d’un coup de baguette magique en musique. Ce n’est pas que cela arrête complètement de me faire peur mais cela adoucit mes angoisses". Cet album dédié à son grand-père qui l’a quittée il y a peu de temps, devrait aussi dissiper les angoisses du confinement. Comme notre chroniqueur musical Bruno Tummers l’a annoncé, ce disque devrait remporter un énorme succès. Et si Cœur était le premier album 'du monde d’après' ? Du lundi au vendredi, retrouvez l’invité du jour dans Le 8/9 à suivre sur VivaCité et en télé sur La Une. Pour connaître le programme de la semaine, c’est par ici.