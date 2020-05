Cinéma : découvrez ce qui vous attend pour les mois à venir !

Ce qui vous attend au cinéma pour les mois à venir ! - © damedeeso - Getty Images/iStockphoto

Retour de films à l’affiche en mars !

Une des pistes sérieusement envisagée pour la programmation estivale est de re-sortir les films qui n’ont pu être exploités que quelques jours en mars comme La bonne épouse avec Juliette Binoche qui avait très bien démarré… Le problème est que la Belgique est soumise aux calendrier internationaux. On ne pourra, bien évidemment pas sortir un blockbuster américain chez nous avant les Usa…

Résistance made in Hollywood : Tenet et Mulan : J’ai envie de pointer deux films hollywoodiens qui font de la résistance pour sortir cet été, il sont toujours maintenus dans le calendrier des sorties : pour mi-juillet, c’est Tenet, le nouveau thriller de science-fiction de Christopher Nolan, le réalisateur de Inception et de Interstellar. Il y a Robert Pattinson en tête d’affiche et il sera question de Voyage dans le temps et de 3ème guerre mondiale, ça a l’air juste dément ! Et au mois d’août, on attend la nouvelle version du dessin animé Mulan, un remake cette fois avec des acteurs en chair et en os. Tenet et Mulan pourraient être les seuls films hollywoodiens à sortir cet été et donc, très logiquement, rafler la mise au box-office!