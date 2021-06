Christopher Bayemi, alias "Luther" : "Depuis que je suis petit, les seuls comédiens noirs, ils sont en Angleterre ou aux USA"

Le peu de place d’acteurs noirs à des premiers rôles, Christopher Bayemi l’a personnellement expérimenté et observé au début de sa carrière d’acteur. Bien souvent, on lui proposait d’incarner le personnage des banlieues ou l’homme à tout faire. "Je n’y croyais pas. Je ne crois que ce que je vois. J’allais donc en casting très motivé et on me proposait des rôles très clichés, c’est la réalité. Cela a évolué aujourd’hui. Je ne saurais pas dire si cela a évolué pour moi parce que j’ai plus d’expérience ou parce qu’il y a une vraie avancée dans les pensées. J’ai l’impression que ce sont les deux".

"Depuis mon intérêt à 6-7 ans, c’est travers ces comédiens que j’arrive à me projeter et Idris Elba en fait partie" révèle-t-il. "Je me suis forcément inspiré de ce qu’il a proposé, parce qu’on est face à un héros. Il doit donc avoir des traits de caractère particuliers, pour qu’on puisse bien l’identifier. Et à l’intérieur, j’ai essayé de trouver mon propre chemin".

Après des plus petits rôles dans des séries télévisées, celui dans Luther est donc le premier grand rôle de la carrière de Christopher Bayemi. L’acteur pensait pourtant en occuper un autre dans un milieu bien différent, celui du sport. Avant d’être comédien, il faisait partie de l’équipe de France junior d’athlétisme, mais une grave blessure a mis un terme à sa carrière prometteuse.

Il raconte ce moment douloureux : "J’ai 19 ans, je suis en équipe de France et je me sens le plus fort, indestructible. Je joue au foot avec des copains, je fais un tacle et je m’explose littéralement le genou. C’est un an de convalescence et un an à s’en remettre car forcément, j’ai culpabilisé à mort. Quand on a la vingtaine et qu’on a passé 5 ans de sa vie à l’entraînement avec beaucoup de concessions, on se pose quelques questions. Finalement j’ai trouvé une autre activité aussi prenante et importante pour moi : le théâtre, parce que je viens de là".

Et pour cause, il apprécie les efforts identiques qu’il doit fournir dans ses deux disciplines fétiches : "Quand j’étais en athlétisme je faisais du saut en longueur, et je me confrontais à personne. J’étais seul face à mes performances. Il fallait donc que je me donne à fond, c’est ce que j’essaie aussi de faire dans mon nouveau métier".