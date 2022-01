Christophe Willem, séduit par The Voice Belgique : "Il y a un ton très bienveillant"

Christophe Willem, coach de The Voice Belgique, était l’invité du 8/9 pour évoquer la 2e session des auditions à l’aveugle. L’artiste français a loué la mécanique de l’émission et l’ambiance conviviale qui règne dans les coulisses.

Mais les trois autres coachs ont aussi l’expérience qui plaide en leur faveur pour attirer les talents convoités par l’ancien vainqueur de la Nouvelle Star. Les deux coachs masculins rivalisent même d’ingéniosité pour cueillir les meilleurs talents. "Je m’étale, j’ai l’impression de donner tout ce que j’ai et cela m’est arrivé trois quatre fois où un talent dit : 'En fait je vais plutôt choisir Black M'. Un jour, il a même voulu donner des bagues à un talent. Je me suis dit que j’allais faire un chèque la prochaine fois pour avoir quelqu’un" confie ainsi l’interprète de Double je.

Christophe Willem prend à cœur son rôle de coach. Sur les premiers enregistrements, il démontre déjà sa capacité à reconnaître le potentiel se cachant derrière certains talents qui sont sur le point d’éclore : "Je sais à quel point un casting est super compliqué. C’est une audition, devant des caméras, du public. C’est quand même le moment le plus stressant pour tout le monde. (Quand j’entends une voix un peu stressée), je pense qu’une fois que j’arriverai à les mettre à l’aise cela pourra passer, cette fausse note n’est pas dramatique. J’essaie d’aller dénicher le talent, je pense qu’ on est là pour cela : dénicher ce qu’il se cache derrière et ajouter tout le travail de coaching avec eux qui est super passionnant".

Révélé dans la Nouvelle Star et membre du jury d’X Factor, Christophe Willem connaît bien la mécanique des télécrochets. Il reste néanmoins bien plus séduit par le principe de The Voice.

"J’ai fait la Nouvelle Star. Il y avait de la distance entre les jurés car ils n’étaient pas des coachs, il n’y avait pas de travail avec eux. C’est un truc que j’aime beaucoup dans The Voice, avoir un lien avec les talents qui nous choisissent aussi. Par rapport à X Factor, la ligne éditoriale de l’émission était très dure : on nous demandait d’être cinglant. C’est se forcer à ce qu’on n’est pas, donc je n’étais pas très à l’aise" se souvient-il. "Dans The Voice il y a un ton très bienveillant. On considère les personnes qui se présentent comme des talents et pas de candidats, des artistes qui viennent s’exposer. On est témoin de certains talents qui émergent et d’autres qui sont là depuis plus longtemps et qui veulent être dans la lumière et être bien accompagnés".

Christophe Willem est donc à la fois conscient de la difficulté réelle du métier et du show qu’il faut produire entre coachs pour susciter l’intérêt du public. S’il canalise le stress de ses talents, il n’hésite donc pas à taquiner ses collègues sur le banc des coachs. En cause, comme le soulignait Leslie Cable la productrice de l’émission, la cohésion est forte entre BJ, Typh, Black M et Christophe. "L’accueil de BJ et Typh a été vraiment très cool. Je pense que cela contribue beaucoup à cette ambiance-là" confirme-t-il.