Christophe Willem et Black M, nouveaux coachs de The Voice Belgique : "C’est un nouveau challenge !"

La nouvelle vient de tomber, l’équipe des coachs de la saison 10 de The Voice Belgique a été dévoilée ! Christophe Willem et Black M rejoignent Typh Barrow et BJ Scott dans les fauteuils rouges ! Pour l’occasion, les deux nouveaux venus étaient les invités par téléphone du 8/9 ce matin pour une interview exclusive.

Cette année, The Voice Belgique fête son 10ème anniversaire ! Pour marquer le coup, l’émission s’offre un banc de coachs exceptionnel et accueille deux chanteurs français incontournables pour rejoindre les habitués Typh Barrow et BJ Scott : Christophe Willem et Black M. Christophe Willem, alias La Tortue, n’est pas étranger aux télécrochets puisqu’il avait remporté en 2006 "La Nouvelle Star" et avait rapidement séduit le grand public avec son timbre de voix si particulier. À propos de sa participation à The Voice, il explique : "Je suis ravi, ça fait quelques années qu’on m’en parlait, et cette année c’est la 10e saison, donc je suis hyper content d’être là !".

Quant à Black M, Il est désormais un incontournable du paysage musical francophone puisque le rappeur a d’abord connu le succès en groupe avec Sexion d’Assaut puis en solo avec son disque de diamant Les Yeux Plus Gros que le Monde. Quand on lui parle de The Voice, il explique : "J’étais agréablement surpris lorsque j’ai reçu un coup de fil car je ne m’y attendais pas du tout. C’est une émission que je regarde souvent, comme beaucoup de gens. C’est un nouveau challenge pour moi. Aujourd’hui, c’est un autre chemin pour réussir dans la musique, mais c’est tout aussi honorable."

