Christophe Maé, invité de la finale de The Voice Kids, trouve les talents... bluffants

À leurs côtés, Christophe Maé sera sur la scène de The Voice Kids pour notamment interpréter son dernier single, Casting. Vous retrouverez également le rappeur adoré des enfants, Dadju , co-coach de Vitaa et interviewé aussi dernièrement sur sa participation au télé-crochet.

Lors de cette finale, chaque talent chantera une chanson en solo et ensuite, ceux qui iront plus loin dans l'aventure rechanterons une seconde chanson "pour voir quelle est l'évolution et c'est là qu'il faudra faire un choix" annonce Cyril .

La semaine dernière, vous découvriez le nom des six finalistes. Ce soir, Lina , Mathis , Anouk , Sadia , Océana et Chiara s'affronteront pour la dernière fois de la saison. Qui sera le grand vainqueur ?

Cyril a rencontré Christophe Maé sur le plateau de The Voice Kids pour "Le 8/9". Le chanteur, qui se produira lors de la finale de The Voice Kids a évoqué cette édition qui se clôture ce mardi 25 février dès 20h20 sur la Une.

Un casting, une situation déjà vécue par Christophe Maé

Christophe Maé est venu soutenir les jeunes candidats de The Voice Kids lors de cette finale. Cette présence s'est avéré logique pour le chanteur. Il explique : "Avant tout c'est une émission qui me porte chance, qui me porte bonheur. Cela fait des années que je regarde cette émission-là en famille et un soir m'est venue l'idée d'écrire une chanson sur un gars qui passe un casting. (Cette chanson), c'est un peu ma vie, cela fait une vingtaine d'année que je dois avoir cet texte-là dans un coin de ma tête et là je l'ai mis en musique. C'est donc une raison de plus qui me pousse à être à vos côtés car cette chanson prend tout son sens".

De fait, les paroles de Casting sont clairement de circonstances dans The Voice Kids. Christophe Maé raconte au travers de cette chanson l'histoire de quelqu'un qui se donne corps et âme pour réussir un casting, une situation similaire à la mécanique du télé-crochet.

Il revient sur le parallèle entre sa chanson et les talents de The Voice Kids : "Il n'y a pas d'histoire facile, dans n'importe quel domaine qu'il soit". Il assure : "On ne vient pas toquer à ta porte et moi je suis bluffé de voir aujourd'hui des jeunes et des moins jeunes qui viennent se présenter parce que j'ai l'impression de voir dans leur regard qu'ils jouent leur vie".

Il ajoute :