Chimène Badi était l'invitée du 8/9 pour revenir sur la sortie de son best of 2CD Entre Nous. La chanteuse a évoqué entre autres ses grands tubes et sa participation à Destination Eurovision. Révélée par l'émission de télé Popstars, Chimène Badi nous propose depuis le 2 octobre un premier best of reprenant ses plus grands titres : Entre nous, Retomber amoureux, Je viens du sud, Le jour d’après… Le résumé de presque 20 ans de carrière dont les tubes ont accompagné nos vies. Ce double album reprend aussi quelques duos, avec Billy Paul, Julie Zenatti ou Johnny Hallyday avec lequel elle a chanté Je te promets en 2003 à Bordeaux.

Un best of qui raconte son histoire Chimène Badi sur son duo avec Johnny : "Un des plus beaux souvenirs de ma carrière" - © Universal Chimène Badi gâte ses fans avec ce double best of puisqu'il compte pas moins de 43 chansons. Cependant, chanteuse française, voit celui-ci non pas comme une compilation mais une histoire à raconter. Elle explique : "Pour moi ce sont des chansons repères, des chansons qui ont créé une histoire entre le public et moi, des chansons qui ont fait qu'à un moment donné, il y a eu une histoire, des émotions autour d'un titre. En 18 ans c'est plutôt ainsi que j'aimerais raconter ce double best of plutôt que 'le meilleur de' parce que finalement, ce sont surtout des chansons qui nous ont permis de faire connaissance et de vivre de beaux moments". ►►► À lire aussi : L'accordéoniste Michel Pruvot reprend "Les Filles du bord de mer" en live Cette carrière qui démarre donc en 2002 pour la chanteuse, elle le doit en partie au producteur Valéry Zeitoun qui lui propose de travailler en solo alors qu'elle ne va pas au bout du télé-crochet Popstars. Ce repérage était d'ailleurs le but poursuivi par la chanteuse en s'engageant dans cette émission. "J'avais besoin de savoir si j'étais faite ou non pour ce métier ou si je me plantais (...) Pour être très honnête, j'avais très envie que quelqu'un m'aide et me remarque" révèle-t-elle.

Entre le public, Chimène Badi et Johnny Chimène Badi sur son duo avec Johnny : "Un des plus beaux souvenirs de ma carrière" - © MATHIEU CAPOEN - BELGA Parmi les titres présents sur Entre Nous, on retrouve bien entendu son tube éponyme. Malgré le nombre de fois qu'elle l'a interprétée, cette chanson ne lasse jamais Chimène Badi : "C'est une chanson que j'ai reçue très jeune, sur une histoire d'amour pour laquelle je n'avais pas vraiment de facilités à me projeter parce que je n'avais pas vécu grand chose. Je l'ai donc abordée comme notre rencontre entre le public et moi". L'interprète française évoque aussi avec beaucoup d'émotion un autre titre phare, son duo avec Johnny Hallyday sur Je te promets. Si elle estime avoir réalisé de nombreuses belles rencontres, celle avec le taulier reste unique. "Johnny est authentique, généreux. C'est une voix hors du commun évidemment on le sait tous, quelqu'un d'extraordinaire, qui m'a donné l'amende mais qui m'a beaucoup appris. Humainement j'ai rarement autant été touchée. C'est un artiste qui m'a donné beaucoup et qui sera éternellement dans mon cœur" déclare-t-elle. Elle ajoute : Je suis bien contente d'avoir ce duo sur un disque, ce souvenir qui pour moi est un des plus beaux de ma carrière. "Je n'ai fait que le regarder et l'admirer chaque soir et me rendre compte à quel point j'avais une chance infinie d'être là à côté et de partager ce duo" a-t-elle conclu.

"J'ai besoin de prendre des risques" Chimène Badi sur son duo avec Johnny : "Un des plus beaux souvenirs de ma carrière" - © Frédéric Carmeille Chimène Badi a également commenté sa participation à la sélection de la France pour l'Eurovision en 2019 avec Là-haut. Si c'est finalement Bilal Hassani qui a été choisi, Chimène Badi ne regrette aucunement cette expérience. "Je pense que c'est un exercice difficile et qu'il n'y a pas vraiment de règle dans l'Eurovision. Je crois que finalement chaque style peut toucher à une chose différente" estime-t-elle. Elle justifie d'ailleurs sa participation à Destination Eurovision malgré ses 17 ans de carrière à cette époque : "J'ai besoin de prendre des risques, cela me permet de vibrer, j'aime me mettre en danger et l'idée de devoir être bonne à l'instant T c'est toujours quelque chose que j'ai adoré faire. J'aime les challenges, les défis. J'avais envie de le relever, à partir du moment où je sentais que j'avais la chanson pour le faire". La chanteuse a encore d'autres challenges à relever, à commencer par de prochains inédits que savourera son public. Elle dévoile ainsi tout en restant mystérieuse : "On est en train de préparer un futur projet". En attendant des nouveautés, replongez-vous dans la carrière de Chimène Badi avec ce double CD Entre Nous.