"Chez Nadette" de Thierry de Coster, la mini-série qui ressemble à "du Pagnol à la wallonne"

Cette mini-série a été co-écrite par Thierry de Coster qui en a eu l’idée suite à son aventure dans une autre émission de la RTBF : Stoemp pékêt et des Rawettes.

Le comédien et réalisateur belge a voulu présenter des histoires touchantes et authentiques dans Chez Nadette. "Je me suis fort inspiré des gens que j’ai rencontrés un peu partout en Wallonie pendant l’émission Stoemp Pékèt et des Rawettes. On avait envie d’une démarche sincère" confie-t-il. Il ne cherchait ainsi pas à produire une série purement humoristique ni à la décliner en wallon. "Christelle Delbrouck qui joue le rôle principal de Nadette a grandi avec le wallon donc elle le véhicule un peu, mais c’est une série en français. C’est une mère et sa fille, une histoire de femmes en milieu rural. C’est beau, c’est sincère, c’est un peu du Pagnol à la wallonne, c’est aussi redonner une belle image de notre identité car l’identité wallonne n’est pas très claire. Le wallon change finalement entre Tournai et Liège".