Charles évoque sa promotion dingue à New York et hypnotise Le 8/9 avec "Without You" en live

Charles était l’invitée du 8/9 pour son premier EP, Falling While Rising. L’artiste belge de 20 ans a interprété son titre Without You en live et a commenté la publicité dont elle bénéficie à New York, son titre coécrit avec Hooverphonic pour l’Eurovision. Charlotte Forêt alias Charles a remporté la saison 8 de The Voice Belgique coachée par Matthew Irons du groupe Puggy. Charles vous a présenté son premier EP : Falling While Rising. Un projet autobiographique qui traite de thèmes importants et profonds avec de vrais messages. C’est déjà le cas dans le 1er extrait, Whitout you, une ballade sur la dépendance affective qu’elle a interprété en live dans Le 8/9. Charles a aussi co-signé le titre The Wrong Place d’Hooverphonic qui représentera la Belgique à l’Eurovision le 22 mai prochain à Rotterdam.

Une publicité immense pour son EP à New York

La carrière de Charles semble en bonne voie. Après sa victoire dans The Voice Belgique, l’artiste belge voit son visage apparaître depuis quelques jours… sur Times Square. "J’ai eu la chance d’être choisie par Spotify pour une nouvelle playlist qui s’appelle Equal, qui prône l’égalité homme-femme. Il y a plein d’artistes féminines dans chaque pays qui sont reprises dedans et j’ai été mise à l’honneur pour la Belgique. La promo se faisait sur le Billboard de Times Square, un truc de malade, je n’en reviens pas" s’exclame la chanteuse. ►►► À lire aussi : Gaëtan Roussel : "La guitare acoustique, c’est mon ADN, mon outil de travail" Une exposition rêvée pour cette jeune autrice-compositrice-interprète qui vient de sortir son premier EP dans lequel elle se confie sur sa vie. Toutes les chansons sont d’ailleurs autobiographiques mais Charles n’exclut pas de pouvoir chanter les textes écrits par d’autres personnes. "J’adore coécrire avec des gens, mais j’ai besoin de ma petite touche perso, de mes histoires. Après je ne sais pas si tout sera autobiographique, je ne pense pas parce que j’ai 20 ans et n’ai pas un vécu énorme" déclare-t-elle.

Sa chanson pour l’Eurovision

Charles peut profiter d’une exposition sur le continent américain mais aussi en Europe grâce à l’Eurovision. Elle ne se produira pourtant pas au concours mais a pris place dans les chœurs pour la chanson de la Suisse et a coécrit le titre qui sera défendu par Hooverphonic pour la Belgique, The Wrong Place. Elle explique comment cette chanson a été désignée pour l’Eurovision : "J’ai travaillé avec Alex Callier, le leader d’Hooverphonic pour écrire et composer ensemble, voir comment cela allait se passer. Au final, on a écrit deux chansons qui seront sur le nouvel album dont The Wrong Place et If You Really Know Me. On a fait ces chansons puis Alex m’a appelé en disant : 'Est-ce que je peux avoir les chansons pour Hooverphonic car je suis trop fan'. J’ai dit oui évidemment et plus tard il m’a encore appelée pour demander s’il pouvait prendre The Wrong Place pour l’Eurovision". Charles est heureuse de cette situation et apprécie particulièrement "d’avoir un de ses titres mais de ne pas être le personnage devant le public, de faire partie de quelque chose sans avoir la pression".

Un live planant de "Without You"

C’est donc sans pression que Charles nous livre une prestation live de son single Without You, un titre totalement envoûtant. Chantée en piano-voix, accompagnée de son claviériste Samuel, cette chanson sur la dépendance affective a ébloui les chroniqueurs du 8/9 grâce à son atmosphère sombre, mélancolique et planante, la voix grave et le timbre traînant, granuleux et voilé de la jeune autrice-compositrice-interprète. L’ancienne gagnante de The Voice Belgique parviendra-t-elle à séduire à l’international ? En Belgique, l’avenir musical semble déjà impossible Without You Charles. Du lundi au vendredi, retrouvez l’invité du jour dans Le 8/9 à suivre sur VivaCité et en télé sur La Une. Pour connaître le programme de la semaine, c’est par ici.