Charles : "En sortant de The Voice, je n'avais encore jamais composé et jamais écrit"

Premier single après The Voice

Wasted Time est le premier single de Charles, après sa victoire dans The Voice Belgique, il y a plus d'un an. La chanteuse revient sur cette première sortie musicale à son actif : "En sortant de The Voice et je n'avais (encore) jamais composé avant et jamais écrit. C'est ce que je voulais faire mais je ne savais pas quoi faire. J'ai travaillé avec plein de gens, et je me suis retrouvé avec Wouter Hardy et Nina Sampermans avec qui j'ai composé le titre et cela a directement accroché. En une journée, on a eu le riff de guitare et puis on a encore bossé sur le morceau".

L'ambiance musicale envoûtante et sombre qui plane sur ce morceau était aussi une volonté de la jeune artiste : "Je cherchais quelque chose d'un peu 'unique' parce que je n'avais pas envie de produire une musique qui se fait déjà un peu partout. Il y avait aussi ce côté un petit peu rock que j'avais envie de garder absolument". Les paroles quant à elles évoquent les soirées considérées comme parfois du temps perdu par l'ancienne gagnante de The Voice Belgique. "Cet été je me suis rendue compte qu'il y a des soirées où on se rend parce qu'on n'a pas envie de rater quelque chose et finalement, on se demande ce que l'on fait là" explique-t-elle, un sentiment partagé par de nombreuses personnes selon elle.