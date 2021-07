Charles en live : écoutez son dernier single et sa reprise de Nothing But Thieves, tout en maîtrise vocale

Charles était l’invitée du 8/9 avant une série de concerts tout au long de l’été ! Elle a joué en live une reprise de Nothing But Thieves et son dernier single, Without You.

Elle sera aussi notamment en concert à Durbuy , aux Belgofolies de Spa , à Incourt , Arlon , Braine-le-Château , Chaumont Gistoux , Namur , Silly et également au Botanique à Bruxelles les 27 et 28 novembre prochains.

Charles était l'invitée du 8/9 avant une série de concerts tout au long de l’été ! Elle a joué en live une reprise de Nothing But Thieves et son premier single Without You.

Charles chante "Without You" - Le 8/9 - 12/07/2021

Charles chante "Without You" - Le 8/9 - 12/07/2021 Charles était l'invitée du 8/9 avant une série de concerts tout au long de l’été ! Elle a joué en live une reprise de Nothing But Thieves et son premier single Without You.

Pour s’échauffer avant cette multitude de dates, Charles s’est produite en live dans Le 8/9, avec une reprise intense de Lover Please Stay du groupe de rock britannique Nothing But Thieves. Un morceau qui dévoile une partie plus fébrile de l’ancienne gagnante de The Voice Belgique mais identique à son univers… et toujours proposé avec une incroyable maîtrise vocale.

►►► À lire aussi : Les magiciens d’In The Air "énervent" Le 8/9 avec des tours de mentalisme épatants

Dans Le 8-9 continue, Charles vous a fait (re)découvrir son tout dernier single Without You, toujours aussi bluffant par son amplitude vocale et sa profondeur dans la voix.

Et la jeune auteure-compositrice-interprète belge apporte enfin une bonne nouvelle pour ses fans : elle reprendra (déjà) les chemins des studios en septembre après sa tournée estivale.