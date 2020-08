Chaleur et covid-19 : comment se protéger des deux en même temps

Concernant le port du masque, privilégiez un de couleur claire et en coton. "Si vous avez un masque de couleur foncée ce sera compliqué car vous attirerez la chaleur" explique Cyril. S'il est de couleur claire, vous transpirerez donc moins dedans et serez plus protégé du coronavirus "car plus on est transpirant du visage, plus le virus est volatile". Évitez également de devoir être dans une situation où le port du masque est obligatoire ou recommandée lors des heures les plus chaudes.

Le coton est important selon Jean-Luc Gala, car non seulement il permet de mieux respirer que le masque en papier, mais aussi, "il augmente le pouvoir filtrant du masque".

Dans les espaces de plusieurs personnes, on déconseille généralement le ventilateur qui propagera plus facilement les gouttelettes ou le virus à plus grande distance. Pour le professeur de l'UCLouvain, seul dans une pièce, il n'y a pas de problème, mais si vous avez d'autres personnes autour de vous, il faut éviter le flux d'air vers autrui. Dirigez le ventilateur "mais face à vous, avec personne derrière" détaille Cyril. En effet, s'il est dirigé dans l'autre sens, on favorise la diffusion des aérosols devant soi.