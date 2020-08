Chair de poule, peau fripée... Voici les raisons précises de ces phénomènes corporels

Pour éviter ce phénomène, on conseille généralement de boire ou de manger plus lentement.

C'est peut-être l'un des phénomènes corporels les plus connus, celui de la chair de poule, que l'on décrit souvent lors de moments de forte émotion ou de frayeur.

Pour comprendre la raison de la chair de poule, il faudrait remonter à la Préhistoire où nos ancêtres selon la chroniqueuse, qui "étaient beaucoup plus poilus que nous". Ces nombreux poils servaient à réguler la température du corps et comme système de défense. "Quand on a froid on a les poils qui se dressent donc à l'époque les poils étaient plus longs. C'est le même principe que le chat : être beaucoup plus impressionnants et donc plus imposant face à un adversaire" déclare Alyssia Delré.

L'explication scientifique est la suivante : ce sont des muscles horripilateurs, ceux qui relient les poils à la peau, "qui se contractent et qui forment cette petite boule qui fait soulever nos poils et qui nous permet entre autres de réguler notre température".

Le frissonnement est donc l'un des phénomènes, comme la transpiration, qui apparaît pour régler notre température du corps à 37°C.

Au total, l'homme posséderait presque 200.000 récepteurs de température sous le corps.

On parle dans ce cas de stimulus physique uniquement, et pas de stimulus émotionnel. Pour le second, selon la dermatologue new-yorkaise Hadley King,celui-ci viendrait aussi de la dopamine, le fameux neurotransmetteur du plaisir.