Chacun chez soi : Fabian Le Castel promet un "spectacle entre pièce de théâtre et one-man-show"

L’humoriste Tamara Payne était l’invitée du 8/9 pour présenter Chacun chez soi… et la dinde sera bien gardée, le premier Dîner-Spectacle dans votre salon, créé par Fabian Le Castel et La Jeune Chambre Mouscronnoise.

Le résultat s’appelle donc Chacun chez soi, un spectacle inédit autour du réveillon de Nouvel An, en lien avec l’actualité, qui compte de nombreux humoristes et figures bien connues du public de la RTBF.

Maudit, comme de nombreux artistes et autres intermittents du spectacle, par la mise à l’arrêt total des salles culturelles, Fabian Le Castel ne s’est pas laissé abattre et a fait preuve d’inventivité pour réinventer sa profession. Il raconte la genèse de ce projet totalement exclusif et innovant, qui respecte donc les mesures sanitaires : "C’est un copain à moi à la Jeune Chambre à Mouscron qui m’a eu l’idée de faire un dîner-spectacle chez les gens. J’ai trouvé cela complètement fou. On a cherché des solutions, on a trouvé cela inédit et génial et on s’est dit : 'On va le lancer. On n’a qu’un mois pour le faire mais on tente'".

Tamara révèle d’ailleurs d’où lui est venue l’idée d’un tel personnage, qui a gagné les faveurs du public sur les réseaux sociaux : "C’est un patchwork de plein de gens que j’ai pu rencontrer, hommes comme femmes, enfants comme personnes âgées, que j’aime beaucoup. On me dit souvent que c’est de la moquerie mais je réponds que non, c’est de l’amour. C’est un personnage que j’affectionne beaucoup, complètement caricaturé, presque un personnage de dessin animé".

Elle explique : "Je serai Stacy Star et je joue la voisine embêtante de Fabian. Je viens lui casser les pieds régulièrement pour lui piquer ses bières, pour lui dire qu’il fait trop de bruit et à mon avis, parce qu’elle se sent un peu seule aussi et qu’elle n’a pas envie de passer le réveillon toute seule".

Parmi les humoristes jouant dans le spectacle figure Tamara Payne . Arrivée dans Le Grand Cactus depuis la mi-octobre 2020 , et présente dans Les Nouveaux Enfants de Chœur avec son personnage bien connu et extravagant de Stacy Star, la comédienne belge interprète son rôle fétiche mais s’intégrant dans l’histoire contée de ce spectacle inédit.

Jérôme de Warzée sera également présent ainsi que les Frères Taloche qui jouent les policiers appelés par Stacy Star qui a dénoncé le tapage nocturne de Fabian Le Castel . David Jeanmotte apparaît également et fera office de public à lui tout seul et enfin Jovany , un Lillois, qui, selon l’imitateur du 8/9 et du Grand Cactus, rappelle un peu Jim Carrey ou Michel Courtemanche . "Il est incroyable et on aura une petite altercation sur le fait qu’il est Français et moi belge, cela parlera aussi aux Français" précise Fabian.

Vous découvrirez aussi Jean-Luc Fonck , qui interprète le concierge qui sait que Fabian est un artiste et qui lui rend visite régulièrement pour lui faire écouter sa nouvelle chanson. Jean-Luc commente d’ailleurs ce rôle : "J’essaie de me placer dans le monde du showbiz, qui n’est pas évident, parce que beaucoup d’appelés mais peu d’élus". Nul doute que l’on devrait donc entendre l’une des fameuses chansons de notre Jean-Luc national, telles qu’il a l’habitude d’en servir avec sa chanson du vendredi dans Le 8/9.

Tamara Payne se montre très enthousiaste de participer à un tel projet. Si elle n’est plus montée sur scène depuis environ 4 ans et le lancement de ses vidéos sur internet, elle se satisfait de pouvoir jouer avec un public virtuel. "Cela m’intriguait un peu. Je me suis demandé comment on gérerait cela, et puis on a eu très vite les idées de scène, je lui en ai envoyées et puis on a beaucoup rigolé, en imaginant ce qu’il pouvait se passer entre Fabian et Stacy, l’idée est vraiment géniale" déclare-t-elle.

Et cerise sur le gâteau, comme il s’agit d’un dîner-spectacle, vous savourerez un menu trois services avec zakouskis, plat, dessert, concocté par un chef des Bocuse d’Or. L’accès au menu et au spectacle se solde à 36 euros, dont une partie reversée à Médisolidari qui soutient le corps médical.

Prévoit-on une réussite pour ce projet qui a lieu le 29 janvier ? Sans aucun doute ! Fabian affirme que l’intérêt est là et qu’une suite pourrait déjà suivre, ce qui comblera tant le public que les humoristes. "On a besoin d’un rapport avec le public et on l’aura puisque je réagirai en live pendant le spectacle aux gens qui m’envoient un message sur Facebook" ajoute-t-il.

Réservez donc sans tarder votre menu et votre place pour Chacun chez soi sur www.chacunchezsoi.be