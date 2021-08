Cette chanson de Bruno Mars donnera "envie de faire l’amour", le retour de Billie Eilish, la découverte Sam Bosman

Un nouveau single pour le duo formé par Bruno Mars et Anderson .Paak et la (re)découverte de Sam Bosman, ancien talent de The Voice Belgique : c'est l'actualité musicale programmée par Julie Compagnon.

Un nouveau single pour le duo formé par Bruno Mars et Anderson. Paak et la (re) découverte de Sam Bosman, ancien talent de The Voice Belgique, et le nouvel album de Billie Eilish : c’est l’actualité musicale programmée par Julie Compagnon. Il n’y a pas que la collaboration étonnante d’Amir avec Sia qui marque le public en cet été 2021, Silk Sonic, le groupe formé par Bruno Mars et Anderson. Paak continue à nous faire danser sur les sonorités disco et funk des années 1970.

Bruno Mars poursuit dans les 70’s

Plus besoin de présenter Bruno Mars. L’auteur-compositeur-interprète américain de 35 ans connaît un succès planétaire depuis 10 ans avec des tubes comme Just The Way You Are, Grenade, Locked Out of Heaven, qui mêlent variété, R&B et soul, mais aussi Uptown Funk ou Treasure. Ces deux dernières chansons orientées disco et funk dépoussièrent ces genres phares des années 1970. Il poursuit dans cette voie en 2021 mais plus en solo : il a formé le groupe Silk Sonic avec Anderson. Paak, un batteur, chanteur et producteur renommé aux États-Unis. ►►► À lire aussi : Premières infos sur le retour de Stromae, Doria D reprend Damien Saez et c’est réussi Le groupe a séduit dès sa première collaboration intitulée Leave The Door Open. Cette chanson sortie au mois de mars est désormais confortée par un second single paru ce 30 juillet, Skate. Lunettes d’aviateur, looks rétros, tons pastel et… roller skates, voici quelques ingrédients d’un clip toujours aussi efficace pour faire ressurgir la nostalgie des seventies. "Ils sont toujours de bon goût et les clips donnent envie de faire l’amour, pas vous ?" lâche même Julie Compagnon, en présentant cette chanson. Tempo plutôt lent, section de chordes et utilisation du synthé à la Barry White, prédominance des percussions : tout est en effet réuni pour se déhancher pendant minutes de plaisir… musical.

Sam Bosman, l’artiste belge qui positive malgré la crise

Julie Compagnon met aussi la lumière sur un artiste belge d’un naturel plus discret que Bruno Mars mais tout aussi talentueux : Sam Bosman. Ancien talent de la saison 2 de The Voice Belgique, il se cache derrière plusieurs chansons déjà diffusées sur VivaCité. Il sort une nouvelle chanson produite lors d’un camp d’écriture musicale à Malmédy, pleine de notes d’espoir pour le futur, Everybody Up. Elle a été enregistrée une nouvelle fois avec l’aide d’Alex Germys, aux studios Gam à Waimes, là où est passé un certain Marvin Gaye.

Un second album pour une Billie Eilish "plus heureuse que jamais"

Autre sortie à signaler et non des moindres : le nouvel album de Billie Eilish, Happier Than Ever, dévoilé ce 30 juillet. Second disque de l'auteure-compositrice-interprète de 19 ans, elle se révèle davantage avec des textes toujours aussi poignants et une production toujours bien soignée orchestrée par son frère Finneas. "Elle parle beaucoup de son expérience personnelle : de ce que la célébrité a eu comme effet sur elle, du regard des autres,..." pointe Julie Compagnon. L'exemple qui illustre cette analyse : le titre Not My Responsability où elle se déshabille dans le clip en expliquant que ce que l'on pense d'elle, ce n'est pas sa responsabilité. Attendue au tournant depuis son premier album record, elle devrait confirmer avec Happier Than Ever d'autant plus qu'elle explore de nombreux genres musicaux. Elle s'enfonce dans un registre plus rock, propose aussi des rythmes bossa nova ou encore des influences rétro sur les premières notes de la plage titre de l'album tout en conservant des chansons aux sonorités plus actuelles pleines d'infrabasses comme sur Therefore I Am.

