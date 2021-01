Ce week-end, la neige s'est invitée au championnat de foot et a donné lieu à des situations épiques

L’hiver est bel et bien là et ce week-end il était possible d’apercevoir la neige tombée sur plusieurs terrains. C’est ainsi que les terrains de football ont vu la neige jouer le rôle du douzième homme.

La neige s’en est mêlé solidement alors question

Ce week-end, la neige s'est mêlée au championnat de foot et a donné des situations épiques - © Nikada - Getty Images

Fallait-il jouer samedi soir ?

Selon Eby Brouzakis, la réponse est pour les matches à Ostende, Mouscron et Charleroi "NON". Trop de neige, visibilité compliquée, dangerosité etc. Tout ceci a donné des situations épiques. "Le gardien d’Ostende qui se troue sur un but, glissades… Il y a quelques saisons encore on aurait remis ces matches. Mais ici on est passé à 18 équipes au lieu de 16. Ça multiplie les rencontres, il y a eu le Covid-19 qui induit la remise de beaucoup de rencontres, on a maintenu des Play off" ajoute Eby.

Tenir compte des spectateurs

Car le public aurait évité de se rendre en masse sur des routes glissantes ; mais crise oblige, il n’y a pas de public donc moins de risques. Par ailleurs, certains clubs ont placé des terrains chauffés à disposition, d’autres comme Charleroi, Mouscron ou Ostende disposent d’une bâche. "Mais une fois qu’on l’enlève et qu’il neige à nouveau on est reparti pour les ennuis. Et hier on a appris que KVK portait réclamation car les Courtraisiens estiment qu’Ostende n’a pas tout mis en œuvre pour déneiger le terrain." Une chose est certaine : les joueurs ne voulaient pas jouer.

Pourquoi ne pas avoir remis ces matches au dimanche ? "Tout simplement car il y a une autre journée de championnat qui commence ce mardi et les délais de préparation auraient été amoindris."