Ce titre de The Weeknd annonce déjà un prochain album, L.E.J revient avec son traditionnel mashup

The Weeknd , qui n’en finit plus de truster les hit-parades et devrait encore le faire les années suivantes, propose déjà un nouveau disque, après son album After Hours, paru en 2020 .

L’actu musicale se bouscule entre reprises et nouvelles étonnantes : The Weeknd a dévoilé Take My Breath, premier extrait de son futur album, tandis que le groupe français L.E.J se distingue avec son mashup récapitulatif de l'été.

The Weeknd est incontestablement l’artiste masculin de ces deux dernières années, grâce à sa communication efficace et à son dernier album, After Hours, qui a séduit le monde entier. On y retrouvait l’immense tube Blinding Lights, hymne de Viva for Life en 2020, et les hits In Your Eyes et Save Your Tears.

Et voilà qu’il revient avec un nouveau single sauf que… celui-ci n’est pas extrait de son disque paru en 2020, mais annonce un prochain album !

Julie Compagnon souligne d’ailleurs l’implication professionnelle de ce stakhanoviste de la musique : "En interview il dit : 'Ce qu’il me plaît c’est de faire une chanson et de penser à l’album suivant'. Il est donc vraiment hyperactif dans la création".

Intitulé Take My Breath, ce single s’inscrit dans la même inspiration des années 80 de l’album After Hours. Le clip, tourné dans une boîte de nuit sombre et angoissante, est selon la chroniqueuse, un clin d’œil à Blue Velvet de David Lynch.

Avec la pandémie qui a perturbé l’agenda des concerts, l’auteur-compositeur-interprète canadien ne défendra donc pas un, mais deux albums lors de sa tournée mondiale qui passera notamment par le Sportpaleis les 28 et 29 septembre 2022.