Cathy et Ivan sur l'Escape Show : "Incroyable de vivre de telles expériences pour une émission télé"

En 2021, GuiHome revient sur scène avec son nouveau spectacle GuiHome vous détend LeGrand : en mars à Namur , Wavre , Liège et Braine-Le-Comte , en avril à Bruxelles , Rouvroy et Chimay .

Dans cette première émission, le DJ Henri PFR et l’humoriste GuiHome seront confrontés aux comédiens Roda Fawaz et Raphaël Charlier . En coulisses, les candidats bénéficieront de l'aide de nos deux présentateurs : Cathy Immelen et Ivan . Mais attention, nos animateurs leur réservent quelques surprises !

Plusieurs duos de people devront résoudre de nombreuses énigmes et relever des défis dans un décor immersif et cinématographique avant de pouvoir s'échapper de la pièce.

Cathy Immelen, Ivan et GuiHome étaient les invités du 8/9 pour préfacer L'Escape Show, la nouvelle émission diffusée tous les mercredis dès 20h35 sur Tipik, Auvio et les réseaux sociaux.

Non seulement on voit des choses impressionnantes mais en plus on apprend énormément.

Ivan explique le concept de cette émission hors-normes : "Deux duos s'affrontent dans une Escape Room. Le but c'est d'en sortir premièrement et surtout ils s'affrontent. C'est donc le duo qui sort le plus vite qui gagne à la fin. Il y a des expériences scientifiques que l'on expliquera en plus dans l'émission".

Une ambiance différente à chaque émission

Cathy Immelen et Ivan - © Fred Guerdin

Cathy Immelen révèle de son côté les coulisses de cette émission hallucinante et l'ambiance qui y règne : "Cela a été tourné dans un énorme hangar en Flandre où j'avais l'impression d'être sur un plateau de cinéma. Je vais régulièrement sur les plateaux de cinéma et ce n'est pas si sexy que cela : il y a des menuisiers, cela sent la sciure, il y a des clous partout on est vraiment dans quelque chose de construit, d'artisanal et chaque émission c'est une ambiance totalement différente. Ce soir c'est dans un labo de glace en Antarctique mais on va aller dans les égouts, la maison d'un serial killer, dans le temple d'Indiana Jones, dans une centrale nucléaire, c'est vraiment extrêmement impressionnants ces décors".

Les deux animateurs connaissent tous les différents chemins, ceux qui marchent et ceux qui sont de mauvaises pistes. Ils aident de temps en temps les candidats lorsque ceux-ci sont vraiment dans l'impasse mais l'émission est aussi très divertissante avec beaucoup de fou-rires. "On se moque beaucoup mais gentiment bien sûr" précise ainsi Ivan.

Le duo d'animateurs devrait lui-même vous surprendre. Ainsi, dans l'émission de ce 21 octobre, Cathy et Ivan ont dû faire exploser de l'azote liquide à -196 degrés sur le plateau. Si à chaque tournage Cathy et Ivan stressent, ce dernier rassure : "Heureusement c'est encadré par des gens qui savent super bien faire cela et qui sont super pros".