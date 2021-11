Caroline Margeridon raconte le jour où elle a failli quitter "Affaire conclue"

Dans cette autobiographie, on apprend notamment qu’elle aurait pu être… la fille de Johnny Hallyday . Le rockeur français aurait vécu une relation de 3 ans avec sa mère, avant que cette dernière ne rencontre son futur père et avant que l’idole des jeunes ne se marie avec Sylvie Vartan . L’acheteuse d’Affaire conclue a d’ailleurs été plongée dans la musique du taulier depuis son enfance. "Je connais les chansons de Johnny des années 60 par cœur et pour cause, mais cela devait être un peu tabou chez les Margeridon car on l’a su assez tard" dévoile-t-elle. C’est en effet sa grand-mère qui lui révèle cette histoire alors qu’elle était âgée de 8 ans.

Arrivée en novembre 2017 dans Affaire conclue en même temps que Stéphane Vanhandenhoven, deux mois après le lancement de l’émission, Caroline Margeridon ne passe pas inaperçue à l’écran.

Sa bienveillance mais aussi son caractère bien trempé font d’elle un personnage haut en couleur du programme… au point d’entrer en conflit avec certaines personnes du milieu de la télévision parfois bien présomptueuses.

"J’en ai envoyé dans le mur au bout d’une journée de tournage d’Affaire conclue. Cela ne m’a pas plu : ils étaient hostiles, prétentieux, tout ce que je déteste" raconte-t-elle. "Le premier jour j’ai dit : 'Je m’en vais'. La production s’est décomposée car à l’époque, on tournait deux émissions avec deux jours d’affilée habillé pareillement, soit quatre émissions par jour. Maintenant on en tourne six. Je leur ai dit que cela ne me plaisait pas du tout et ils m’ont répondu que j’étais obligée de rester car le lendemain je bousillais deux jours de tournage. J’ai dit : 'Ok je ne vous ferai pas ça, mais j’ai lu dans le contrat que vous pouvez me virer quand vous voulez et que je peux partir quand je veux'. Et je suis restée depuis quatre ans. C’est comme dans tous les milieux : il y a des cons et des gens bien".